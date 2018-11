09.11.2018 h 15:03 commenti

Incidente declassata: in un video il Tir che sbanda e abbatte il guard rail. La velocità era più alta del consentito

La polizia municipale ha diffuso le immagini girate ieri mattina quando si è sfiorata una strage con il mezzo pesante che ha invaso l'altra carreggiata

Pochi drammatici secondi per capire come, davvero, ieri mattina 8 novembre si sia rischiata una strage nel tratto della declassata compreso tra la Questura e l'entrata di Prato Est, teatro dello spaventoso incidente che ha bloccato per ore mezza città ( LEGGI ).

Il video che pubblichiamo, diffuso dal Comune, è ripreso da una delle telecamere che la polizia municipale usa per monitorare il traffico. Si vede il grosso Tir della Cpt, condotto da un 44enne pratese, impegnare la corsia di sorpasso per superare un altro mezzo pesante. Poi il "bestione" piega verso la sua sinistra, senza che il guard rail riesca a fermarne la corsa. Qualche decina di metri, prima dello scarto repentino verso sinistra, a invadere lo spartitraffico centrale e poi l'altra corsia. Qui il video si interrompe, perché la telecamera automatica ha cambiato inquadratura. Ma sono sufficienti questi pochi secondi per capire il doppio miracolo che si è compiuto in quegli istanti: prima di tutto il Tir si è infilato nell'unico tratto di spartitraffico privo di alberi, che altrimenti l'urto sarebbe stato probabilmente fatale per l'autista; successivamente, poi, ha invaso la corsia opposta (quella in direzione centro città) non trovando nessuna auto o moto. Circostanza veramente inusuale visto che era quasi mezzogiorno, orario in cui quel tratto di strada è sempre molto trafficato.

Ora starà alla polizia municipale accertare come mai il Tir abbia sbandato. Dai primi accertamenti sembra che la velocità fosse superiore a quella prevista e il conducente è già stato multato per questo. Negativo, invece, l'alcoltest. E sembra anche poco plausibile il colpo di sonno, visto che l'autista era appena partita dal deposito. Gli agenti hanno comunque sequestrato un paio di telefoni cellulari in possesso del 44enne e proseguiranno gli accertamenti sul cronotachigrafo.