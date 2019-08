02.08.2019 h 18:08 commenti

Incidente con quattro feriti sulla Firenze-mare, tra loro anche un bimbo di undici mesi

E' successo nel primo pomeriggio nel tratto tra lo svincolo di Prato est e l'allacciamento con l'A1. Ricoverate al pronto soccorso del Santo Stefano, tutte in codice giallo, anche tre donne

Quattro persone, tra le quali un bambino di appena 11 mesi, sono rimaste ferite nel primo pomeriggio di oggi, 2 agosto, in un incidente avvenuto sull'autostrada Firenze-Mare nel tratto compreso tra lo svincolo Prato Est e l'allacciamento per l'A1 Milano-Napoli. L'allarme è scattato poco prima dele 14.30 e il 118 ha inviato sul posto le ambulanze che hanno soccorso, oltre al piccolo, anche una donna di 70 anni, una di 45 e una ragazza 19enne. Per tutti e quattro il codice d'urgenza è stato il giallo. Sono stati portati al pronto soccorso del Santo Stefano dove sono stati presi in cura da parte del personale sanitario. Sul posto è intervenuta la pattuglia della polizia stradale di Montecatini per effettuare i rilievi. Al momento la Stradale non ha voluto fornire indicazioni sulla dinamica dell'incidente.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus