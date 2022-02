21.02.2022 h 10:50 commenti

Incidente alla Strettoia del Soccorso, traffico in tilt per un'ora

Coinvolti uno scooter e un'auto con il conducente del motociclo che ha riportato ferite fortunatamente leggere. Il carroattrezzi non riusciva ad arrivare a causa delle code e gli agenti hanno spostato a mano il mezzo incidentato

Declassata bloccata per quasi un'ora, stamattina 21 febbraio, poco dopo le 7, all'altezza del sovrappasso di via Roma, con inevitabili conseguenze per il traffico. Il blocco è stato provocato da un incidente che ha coinvolto uno scooter e un'auto. Il tamponamento, avvenuto quando il traffico sulla strada cominciava ad intensificarsi, secondo i rilievi della polizia municipale sarebbe stato causato dall'uomo alla guida del motociclo che, fortunatamente, ha riportato solamente delle lievi lesioni per l'urto e la caduta al suolo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute due pattuglie della Municipale per procedere ai rilievi e per regolare la viabilità che, a causa del senso unico alternato, ha subito inevitabili ripercussioni. Gli agenti, per decongestionare le lunghe code formatesi e considerato il ritardo del carroattrezzi che non riusciva a raggiungere il luogo per via dell'ingorgo, hanno spinto a mano lo scooter fino al punto in cui le corsie diventano quattro.