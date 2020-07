21.07.2020 h 07:02 commenti

Incidente al casello autostradale di Prato est, tir si ribalta sulla rampa di accesso alla Declassata. Ferito il conducente

È successo nella notte. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per estrarre l’uomo dalle lamiere. Intervenuta anche la polizia stradale. Strada chiusa per diverse ore

Un tir si è ribaltato sulla rampa che collega il casello autostradale di Prato est con la Declassata. Il conducente, un quarantacinquenne, è ricoverato all’ospedale Santo Stefano in gravi condizioni. È successo poco prima delle 1 della notte di martedì 21 luglio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale. L’autoarticolato, in uscita dall’autostrada, si è immesso sulla rampa di ingresso a viale Leonardo da Vinci quando si è ribaltato su un fianco finendo sul guard rail.Non sono chiare le cause del grave incidente. Il mezzo ha invaso completamente la strada. Lungo e difficoltoso l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre l’uomo dalle lamiere. A trasportare il ferito all’ospedale è stata un’ambulanza della Pubblica assistenza. Il trasferimento è stato fatto con codice giallo.La rampa è rimasta chiusa per alcune ore e i veicoli diretti verso il casello di Prato est sono stati deviati agli ingressi autostradali di Sesto Fiorentino e di Calenzano, a seconda della destinazione. Deviati anche i veicoli in uscita. Accertamenti in corso per risalire ai motivi che hanno fatto perdere il controllo della guida al conducente. Il tir è stato rimosso da una gru tra mille difficoltà dovute alla curva della strada e alle sue dimensioni ridotte per il tipo di operazione.