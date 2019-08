22.08.2019 h 12:35 commenti

Incidente a Schignano, grave ciclista. Intervenuto l'elisoccorso Pegaso

Il quarantanovenne è stato trasportato all'ospedale per sospetto trauma toracico. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Vaiano e una pattuglia della polizia municipale della val di Bisenzio. Ancora da chiarire la dinamica

Grave incidente stradale, questa mattina 22 agosto, sulla via Nuova per Schignano, coinvolti un ciclista e una vettura che procedeva in direzione Schignano.La situazione è subito apparsa grave per il 49enne caduto dalla bici. E' quindi stato richiesto l'intervenuto dell’elisoccorso Pegaso, atterrato al campo sportivo di Vaiano. Sul posto anche un’ambulanza della Misericordia di Vaiano e la polizia municipale della Val di Bisenzio per i rilievi del caso e stabilire la dinamica dell'incidente. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale per sospetta frattura della clavicola e trauma toracico.