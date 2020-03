07.03.2020 h 08:38 commenti

Incidente a La Briglia, cinquantenne perde il controllo della guida e si schianta contro un'auto in sosta

E' successo all'alba. La donna è stata trasportata al pronto soccorso da un'ambulanza della Misericordia. Sul posto i carabinieri per i rilievi

Una donna di 50 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, sabato 7 marzo, in via Val di Bisenzio, all'altezza dell'abitato della Briglia. La donna, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantata contro una macchina parcheggiata lungo la strada. Soccorsa da un'ambulanza della Misericordia di Vaiano, la cinquantenne è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano in codice verde. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vernio per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente. Pare escluso il coinvolgimento di altri veicoli; la conducente avrebbe fatto tutto da sola per cause che sono in corso di accertamento. Ingenti i danni alle vetture.



