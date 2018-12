27.12.2018 h 18:15 commenti

Inchiesta sui centri accoglienza, il centrodestra: "Interrotto sistema di sfruttamento mascherato da buonismo"

Da Fratelli d'Italia alla Lega, a Casa Pound e a Scelta Civica arrivano i commenti all'inchiesta che ha coinvolto il Consorzio Astir. Il Movimento 5 Stelle chiede di convocare la Commissione Controllo e Garanzia del Comune

Arrivano tutte dall'area di centrodestra le reazioni agli sviluppi dell'inchiesta sulla gestione dei Cas che ha portato agli arresti domiciliari la presidente del Consorzio Astir Loretta Giuntoli e all'interdizione dall'incarico per l'attuale vicedirettore della Caritas Alberto Pintus e di un altro responsabile delle cooperative di gestione ( LEGGI ).

"Anche grazie alla legge taglia-business presentata e fatta approvare da Fratelli d'Italia - dice l'onorevole Giovanni Donzelli (FdI) - emergono finalmente le porcherie che accadono nei centri per immigrati. Prima della nostra legge chi si occupava di immigrati non doveva nemmeno rendicontare le spese. Abbiamo interrotto così un sistema di sfruttamento mascherato da buonismo. Fingono di essere accoglienti, buoni e generosi, ma per loro gli immigrati sono solo merce per arricchirsi".

"Per anni - incalza il referente nazionale per la Provincia di Prato della Lega, Andrea Recaldin - abbiamo denunciato il sistema di business che si era venuto a creare dietro l’accoglienza in Italia, oggi varie indagini come quella di Prato ci danno ragione e portano alla luce situazioni vergognose nella gestione dei migranti che, quelle si, meriterebbero manifestazioni di indignazione. Con il ministro Matteo Salvini abbiamo iniziato a combattere questo sistema a partire da coloro che fungevano da veri e propri taxi del mar Mediterraneo e riducendo le somme disponibili per chi gestisce i migranti – prosegue Recaldin – perché l’accoglienza, quella vera, non ha bisogno di tornaconto economico e in troppi in questi anni si sono riempiti le tasche nascondendosi dietro la parola solidarietà”.

Sulla vicenda interviene anche Scelta civica Prato: "Alla luce degli ultimi sviluppi - si legge in una nota - crediamo ci siano tutte le condizioni affinchè il vicesindaco Simone Faggi e l'assessore alla Sanità Luigi Biancalani facciano una forte autocritica politica al loro operato e a quello del Partito democratico che governa la città di Prato. Più volte sono stati chiamati ad esprimersi anche in consiglio comunale soprattutto sull'attività svolta dal consorzio Astir ed hanno sempre espresso giudizi più che positivi. Ancora una volta purtroppo, dobbiamo constatare che dove non arriva una politica "miope" (diciamo così) deve poi pensarci la magistratura, decretando di fatto la sconfitta della politica e, in questo caso, del Partito democratico".

“Da anni denunciamo come dietro il sistema di accoglienza si celi in realtà un vero e proprio business - dichiara il direttivo di CasaPound Italia Prato - Siamo di fronte ad un sistema che ha danneggiato e continua a danneggiare la nostra città e il nostro Stato. Un sistema che toglie risorse ai cittadini italiani per portare ricchezza alle cooperative beneficiarie di finanziamenti pubblici massicci. Tutto questo non ha niente a che vedere con i principi della solidarietà”. “Appena quindici giorni fa veniva presentato a Poggio a Caiano il Comitato per i diritti umani, promosso da Arci, Spi Cgil e proprio Caritas e Astir - conclude la nota - una presentazione seguita da una cena multietnica alla quale hanno partecipato anche il sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli e l’assessore alle Politiche sociali, Maria Teresa Federico. Quelle amministrazioni che negli anni hanno sostenuto questi progetti di finta accoglienza chiedano scusa ai cittadini per come sono stati spesi i soldi pubblici, visto che si parla di milioni di euro. Noi comunque le idee le abbiamo chiare: a Prato non deve più essere speso un solo euro in favore dell'immigrazione e di questo sistema. Si pensi prima di tutto ai cittadini pratesi”.

"Basta con il business dell'immigrazione - dice invece la-, lo ripetiamo da anni e oggi che siamo al Governo stiamo lavorando per cambiare la gestione del sistema di accoglienza. Prato ha già il problema dello sfruttamento del lavoro nella comunità cinese, della tratta per lo sfruttamento della prostituzione e dello spaccio, del caporalato, e oggi risulta che anche nella nostra città c'è chi ha pesantemente lucrato sul sistema di accoglienza con pesanti danni alla comunità, costretta a subire anche il clima di proteste dei richiedenti asilo, rivelatosi oggi legittimo. Abbiamo già chiesto la convocazione urgente della Commissione Controllo e Garanzia per capire cosa accadrà alle strutture e ai richiedenti asilo ospitati, oltre che ai servizi del Comune di Prato in gestione al Consorzio Astir. Questi fatti non devono mai più accadere".