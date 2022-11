17.11.2022 h 14:37 commenti

Inchiesta su "mezzaluna" Staccioli, Soldi (Centrodestra): "I progetti del Comune vivono solo nel metaverso"

Il consigliere di opposizione fa ironicamente notare che l'opera, adesso abbandonata in un deposito, in realtà figura nel rendering del Parco centrale. "Troppi progetti rimasti solo sulla carta". La replica dell'assessore alla Cultura: "La collocazione è stata già decisa: a lato dell'ingresso del Pecci, sulla collinetta che si affaccia sulla Declassata"

Botta e risposta sul destino della mezzaluna dello scultore Mauro Staccioli. Il primo a intervenire è il consigliere comunale e capogruppo del Centrodestra Leonardo Soldi: “Prato 88, una delle opere simbolo della città, già da alcuni anni è stata trasferita in uno dei tanti metaversi costruiti dal sindaco Biffoni e dall'assessore all'Urbanistica Barberi, più precisamente nel rendering della relazione tecnico illustrativa del Parco centrale di Prato (nella foto). L'opera è posta proprio al centro del grande giardino virtuale: uno dei tanti scenari bucolici in cui i sogni dei nostri amministratori prendono sostanza alla scopo di sedurre i pratesi”. E' ironico Leonardo Soldi che interviene sull'ingloriosa fine di 'Prato 88', meglio conosciuta come mezzaluna, opera da anni in cerca di collocazione dopo essere stata rimossa dall'ingresso del museo Pecci per far posto ai lavori di rinnovamento. Attualmente la mezzaluna, smontata e ridotti in diversi pezzi, si trova al Macrolotto 1, in un terreno in uso al Comune di Prato. Un destino su cui la procura, come ha scritto Notizie di Prato, ha aperto un'inchiesta ( leggi ).“Ironie a parte – dice Leonardo Soldi – bene ha fatto il cittadino, quasi mio omonimo, Luca Soldi, ad evidenziare lo stato di incuria in cui versa una delle opere d’arte che è stata per decenni “simbolo” della città di Prato. Questo testimonia ciò che l’opposizione di centrodestra mette in luce da anni circa l’inconsistenza amministrativa delle ultime giunte di sinistra, i cui progetti sono costituiti appunto solo di tanti metaversi, per loro definizione spazi virtuali dove immaginare senza poi realmente fare. E così oltre a quello del Parco Centrale si aggiungono anche i metaversi del quartiere del Soccorso, della Giungla urbana, della piscina olimpionica, del parco del Fabbricone, dell’hub del tessile, della passerella di Nio, della tramvia fino al Pecci, dei finanziamenti ai progetti Pinqua (mentendo clamorosamente alla città). Di contro – ancora Soldi – spesso siamo tacciati di non avere una “visione” per la città, posto che se dobbiamo avere progetti faraonici che poi non vengono realizzati è meglio non averne alcuno, ciò non è vero, la cifra del nostro progetto politico è data dal pragmatismo dell’unica giunta di centrodestra che abbia mai amministrato la città, che ha cantierizzato e concluso più opere pubbliche nell’arco di quei cinque anni di governo, peraltro senza aver mai governato prima, che il sindaco Biffoni in quasi dieci”.La replica di Simone Mangani, assessore alla Cultura, è arrivata in tempi record: "Non si preoccupi il consigliere Soldi della collocazione che è già decisa: di fianco all'ingresso del museo Pecci, sulla collinetta che si affaccia sulla Declassata. Collocazione che risponde alla volontà di Mauro Staccioli e che è priorità dei suoi eredi". La decisione è arrivata in seguito alle due riunioni che l'amministrazione comunale ha convocato verso la fine di ottobre. Il ragionamento ha coinvolto Mangani e i tecnici comunali, l'Associazione Centro arte contemporanea Pecci comproprietaria dell'opera insieme al Comune, il direttore e i soci fondatori del Pecci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, gli eredi di Staccioli e la galleria che curava gli interessi dell'artista. "La decisione del luogo in cui ricollocare la mezzaluna - precisa Mangani - è stata presa da tutti i soggetti coinvolti al termine di un confronto. Dopo i passaggi necessari all'operazione, vale a dire carotaggio e rilievo topografico della collinetta, procederemo".