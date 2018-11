26.11.2018 h 17:42 commenti

Inchiesta stadio, Biffoni rinuncia a sorpresa all'interrogatorio e deposita una memoria difensiva

Il sindaco aveva chiesto di essere sentito dai magistrati che indagano ma poi ha preferito affidarsi ad un testo dove spiega le ragioni che hanno spinto l'amministrazione a non rinnovare all'Ac Prato la concessione del Lungobisenzio

nt

Ha preferito chiudere in una memoria scritta i motivi che la scorsa estate lo hanno convinto a revocare la disponibilità dello stadio all'Ac Prato condannando la squadra alla serie D. Oggi, lunedì 26 novembre, il sindaco Matteo Biffoni, accompagnato dai suoi avvocati Nicolosi e Lucibello, si è presentato in procura ma, a differenza di quanto chiesto un mese fa, non si è fatto interrogare.Al procuratore Giuseppe Nicolosi e al sostituto Gianpaolo Mocetti che lo hanno indagato per abuso d'ufficio, Biffoni ha consegnato un documento di diverse pagine per spiegare i motivi della lite che ha contrapposto Comune e società di calcio. Nella memoria tutti gli elementi ritenuti utili, d'accordo con gli avvocati, a ricostruire una vicenda lunga e ricca di tecnicismi, scandita da numerosi passaggi e conclusa con il Prato a giocare nel campionato dilettanti sul campo del Jolly Montemurlo.Nella memoria Biffoni, in pratica, ha spiegato che la linea guida del suo operato è stato il diritto sportivo e che a quello l'amministrazione comunale si è ispirata per regolare i suoi rapporti con Paolo Toccafondi, patron della società. La procura, che nei prossimi giorni deciderà se chiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione, contesta al sindaco di essersi intromesso in un affare tra privati decidendo sull'assegnazione dello stadio senza averne titolo e di averla vincolata al buon esito della trattativa per il trasferimento della proprietà dell'Ac Prato da Toccafondi all'avvocato Joseph Romano; trattativa sfumata all'ultimo minuto, quando ormai sembrava tutto fatto. Da quel momento in poi è stata una guerra di accuse incrociate tra il Comune e l'Ac Prato, anzi tra Matteo Biffoni e Paolo Toccafondi: il primo, denunciato per abuso d'ufficio, ha replicato con un esposto per tentata truffa. Nel mezzo lo sfratto dal Lungobisenzio che ha costretto il Prato alla ricerca di un'alternativa. Al Lungobisenzio Toccafondi aveva rinunciato a maggio. Una rinuncia legata alla decisione di vendere la società ma, nonostante questo, il Comune aveva comunque rilasciato il via libera all'utilizzo dell'impianto dando la possibilità all'Ac Prato di chiedere, dopo la retrocessione, il ripescaggio in serie C, salvo poi cambiare idea quando la proprietà è rimasta a Toccafondi.