Inchiesta 'permessi facili', chiuse le indagini: nel fascicolo i nomi di 209 indagati

La procura ha inviato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Coinvolti 192 cinesi e 17 italiani. Secondo gli investigatori, il sistema lavorava per consentire ai cinesi privi dei requisiti di legge di ottenere ugualmente il permesso di soggiorno, alle imprese di essere invisibili agli occhi del fisco e agli imprenditori di nascondersi dietro i prestanomi

Chiusa l'inchiesta 'Easy permit' che a ottobre dello scorso anno mise nei guai 209 persone accusate a vario titolo di far parte di un sistema che operava su tre diversi binari: consentire ai cinesi di avere le carte in regola per stare in Italia, evitare alle loro imprese di diventare contribuenti del fisco, schermare i veri titolari con i prestanomi.Nei giorni scorsi il sostituto Lorenzo Boscagli (titolare del fascicolo assieme al collega Lorenzo Gestri, trasferito alla procura di Firenze) ha inviato l'avviso di conclusione delle indagini. Un malloppo di quasi 500 pagine che racchiude uno dei procedimenti più grossi mai istruiti a Prato. 192 i cinesi e 17 gli italiani finiti nella rete della guardia di finanza dopo una lunga e complessa indagine; tra loro diversi 'colletti bianchi' (consulenti del lavoro, commercialisti e titolari di centri di elaborazione dati) e imprenditori. Sette finirono agli arresti e per quattro di questi è già in corso il processo con rito immediato (i coniugi Alessandro Frati e Alessandra Belliti dell'omonimo studio di consulenza del lavoro, l'imprenditore Wu Chao dello studio Rw, il consulente fiscale Giuseppe Cannatà). Per tutti gli altri la procura deciderà tra due opzioni: la richiesta di rinvio a giudizio o quella di proscioglimento.L'esercito degli indagati ha intanto venti giorni di tempo per presentare memorie o per chiedere al magistrato di essere interrogato.Un'inchiesta vastissima, l'ennesima sui rapporti tra professionisti italiani e imprenditori cinesi. Stando alle accuse, il sistema si sarebbe occupato da una parte di fabbricare a tavolino i documenti necessari per far sì che i cinesi potessero ottenere il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno anche in assenza dei requisiti di legge, dall'altra di fare in modo che le imprese fossero invisibili agli occhi del fisco, e infine di nascondere dietro i prestanomi i veri titolari. Situazioni – spiegarono gli investigatori – che i cinesi non avrebbero mai potuto realizzare senza l'aiuto dei professionisti italiani.Folta la schiera degli avvocati difensori tra i quali figurano Federico Febbo, Tiziano Veltri, Alberto Cavaciocchi, Antonino Denaro, Giuseppe Nicolosi, Diego Capano, Patrizio Fioravanti, Silvia Nesti, Alberto Rocca, Costanza Malerba, Giovanni Renna, Debora Bandoni, Cristina Meoni, Evelina Kril, Olivia Nati e Christian Vannucchi.