E' tornato in libertà l'imprenditore cinese finito in carcere nell'ambito dell'inchiesta della procura di Prato sull'impiego di manodopera clandestina e sullo sfruttamento del lavoro legato alla produzione in subappalto delle mascherine acquistate dalla Regione Toscana e dalla protezione civile. Assistito dall'avvocato Tiziano Veltri, l'uomo che era l'unico destinatario del provvedimento di custodia cautelare in carcere tra i 13 arrestati lo scorso 11 giugno ( LEGGI) , ha risposto alle domande dei sostituti procuratori titolari dell'inchiesta, Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli, che hanno dato il consenso alla scarcerazione. Con questa decisione dunque, tutti e tredici gli arrestati (gli indagati sono una ventina) sono quindi nuovamente in libertà.