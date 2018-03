29.03.2018 h 19:08 commenti

Inchiesta lavori stadio, Biffoni di nuovo in procura: faccia faccia con i magistrati

Di nuovo convocato in procura il sindaco per essere sentito come persona informata sui fatti dopo le ultime carte sequestrate in Comune e gli altri elementi acquisiti dagli investigatori. L'inchiesta è a un passo dalla conclusione

Il sindaco Matteo Biffoni è stato nuovamente sentito oggi, giovedì 29 marzo, come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sui lavori allo stadio Lungobisenzio. Lavori che sarebbero in parte stati eseguiti senza le necessarie autorizzazioni allo scopo – è la convinzione degli investigatori – di avere l'impianto sportivo pronto in tempo per l'inizio del campionato.

Per la seconda volta in un mese e mezzo, Biffoni è stato convocato dal procuratore Giuseppe Nicolosi e dai sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli che, insieme al capo della Squadra mobile Francesco Nannucci, hanno voluto chiarire alcuni aspetti emersi dalle ultime carte sequestrate in Comune, da altri accertamenti incrociati sull'iter adottato per i lavori di sistemazione dello stadio e dalle dichiarazioni rese da alcune delle persone chiamate a riferire sulla vicenda.

Gli investigatori, nell'incontro di oggi, avrebbero chiesto al sindaco di spiegare nel dettaglio il percorso del procedimento per i lavori di ampliamento e adeguamento dello stadio, di spiegare come gli uffici si regolarono in seguito al sequestro del cantiere fatto dai tecnici della Asl al termine di un sopralluogo a inizio luglio dello scorso anno contestando una serie di irregolarità burocratiche e procedurali. In quel frangente furono indagati Luca Piantini, all'epoca dirigente dei Lavori pubblici, e il referente della Castelnuovo lavori, ditta che stava eseguendo l'intervento. Il cantiere, dopo qualche giorno, fu dissequestrato anche grazie alla serie di documenti prodotti dal Comune. Tra questi – sostengono gli investigatori – anche uno falso che ha determinato un nuovo avviso di garanzia per Piantini e uno per un altro dipendente del Comune, Francesco Sanzo, progettista dei lavori. Entrambi devono rispondere di falso ideologico in atto pubblico.

Sul registro delle notizie di reato figurano anche il consigliere comunale del Pd Luca Vannucci, che dopo l'avviso di garanzia si è dimesso da consigliere delegato allo Sport, e il presidente del Prato Paolo Toccafondi: entrambi sono accusati di corruzione nell'esercizio della funzione. Secondo la procura Vannucci avrebbe ricevuto e accettato da Toccafondi la promessa di un interessamento finalizzato alla nomina di coordinatore regionale del settore giovanile e scolastico della Lega nazionale dilettanti in cambio di un'accelerata dell'esecuzione dei lavori al Lungobisenzio. C'è, infine, un quinto indagato: l'imprenditore Sandro Grassi della Castelnuovo lavori per il quale l'ipotesi di reato è aver reso false dichiarazioni al pubblico ministero.



