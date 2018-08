30.08.2018 h 17:37 commenti

Inchiesta lavori stadio, tre indagati chiedono di essere interrogati, tra loro il consigliere comunale Pd Vannucci

Dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, tre dei cinque indagati hanno chiesto alla procura di essere interrogati. Davanti ai sostituti Gestri e Boscagli compariranno, oltre a Vannucci, il dipendente comunale Sanzo e il referente della Castelnuovo Lavori Mazzeo

E' alle ultimissime battute l'inchiesta sul calcio. La procura si prepara alla fase finale prima di procedere alle richieste di rinvio a giudizio oppure di archiviazione per i cinque indagati del troncone che riguarda i lavori allo stadio Lungobisenzio (l'altro è relativo alla cosiddetta tratta dei baby calciatori). Dopo la notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, in tre hanno chiesto di essere interrogati dai sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli: Luca Vannucci, ex consigliere delegato allo Sport e consigliere comunale del Pd, difeso dagli avvocati Rocca e Nigro; Francesco Sanzo, dipendente del Comune di Prato settore Lavori pubblici, difeso dagli avvocati Bertei e Rocca; Giuseppe Mazzeo, responsabile del cantiere per conto della Castelnuovo Lavori, ditta che si era aggiudicata l'appalto al Lungobisenzio. Nessuna richiesta è invece arrivata dagli altri due indagati: il patron del Prato Paolo Toccafondi, difeso dall'avvocato Guarducci, e l'ex dirigente dei Lavori pubblici del Comune di Prato Luca Piantini, assistito dall'avvocato Terranova.

Gli interrogatori sono fissati per i prossimi giorni e successivamente la procura prenderà le proprie decisioni.

Un'inchiesta complessa quella sui lavori allo stadio portata avanti dalla Squadra mobile e scaturita a luglio dello scorso anno in seguito ad un sopralluogo della Asl che riscontrò una serie di anomalie nella gestione burocratica e amministrativa, a cominciare dalla mancata autorizzazione per l'avvio delle opere, e sequestrò il cantiere. Secondo la tesi dell'accusa, Piantini e Sanzo avrebbero creato ad arte, ma solo a posteriori, i documenti per regolarizzare il cantiere e in base a questo sono accusati di falso ideologico, stessa accusa mossa nei confronti di Mazzeo. Per Piantini si aggiungono altri capi di accusa: il falso ideologico in riferimento ad altri documenti prodotti per pagare la Castelnuovo Lavori, il depistaggio per aver ostacolato le indagini confezionando documenti attraverso i quali chiedere alla procura di non convalidare il sequestro del cantiere allo stadio, l'induzione in errore del sindaco tramite la relazione sui lavori al Lungobisenzio che fu usata per rispondere ad una interrogazione in Consiglio comunale.

E' invece contestata la corruzione della funzione a Luca Vannucci a cui il patron del Prato – così sostiene la procura – avrebbe promesso di interessarsi attraverso un dirigente dell'Inter (ignaro) alla sua nomina a coordinatore regionale del settore giovanile e scolastico della Figc in cambio di una maggiore rapidità nel completamento dei lavori al Lungobisenzio. La promessa, secondo l'accusa, sarebbe stata accettata e in più Vannucci è accusato di omessa denuncia nella sua qualità di pubblico ufficiale per non aver denunciato le irregolarità nella gestione del cantiere mentre la procura sostiene che ne fosse a conoscenza.

L'altro troncone di inchiesta, quello sulla tratta dei baby calciatori, vede indagato Paolo Toccafondi per favoreggiamento dell'ingresso clandestino in Italia, in violazione delle norme Fifa, di quattro giovanissime promesse del calcio, tra le quali l'attaccante ivoriano Kouamé, finito quest'anno al Genoa. Altri indagati hanno patteggiato e chiuso così i conti con la giustizia.



Edizioni locali collegate: Prato

