07.09.2018 h 09:55 commenti

Inchiesta ginecologi, scarcerato anche l'ultimo dei medici rimasto ai domiciliari. Ma restano tutti sospesi dal lavoro

A due mesi dagli arresti, la procura ha ritenuto che non vi fosse più il pericolo di inquinamento delle prove

Tutti liberi i ginecologi dell'ospedale di Prato arrestati lo scorso 9 luglio con l'accusa di peculato e truffa ai danni dello Stato per aver visitato pazienti cinesi durante l'orario di lavoro ma fuori dal circuito delle prenotazioni, utilizzando gli strumenti della Asl e intascando soldi a nero.

Ieri, giovedì 6 settembre, è scaduta la misura cautelare per Ciro Comparetto (avvocati Pasquinuzzi e Traversi), l'unico tra gli indagati ancora agli arresti domiciliari. I suoi colleghi Massimo Martorelli (avvocato Denaro), Simone Olivieri (avvocato Ceccherini) e Elena Busi (avvocato Nicolosi) erano già stati scarcerati nelle settimane scorse. l sostituti procuratori Lorenzo Boscagli e Lorenzo Gestri hanno ritenuto che non vi fosse più il pericolo di inquinamento delle prove e il giudice per le indagini preliminari Francesca Scarlatti ha disposto l'immediata cessazione delle misure. I quattro ginecologi restano sospesi dal lavoro.

Liberi anche gli intermediari cinesi che, stando alle contestazioni degli investigatori, procuravano e portavano le clienti ai quattro medici in cambio di qualche decina di euro sottratta ai 100-150 euro che le pazienti sborsavano per saltare la fila e farsi visitare subito. L'indagine, affidata al Nucleo investigativo dei carabinieri di Prato, è partita sul finire dello scorso anno dopo che una giovane si è sentita male in seguito all'assunzione di pillole abortive. Arrivata al Centro salute della donna, la cinese mostrò il farmaco ad una ostetrica che, insospettita, avvertì i carabinieri mettendo in moto l'inchiesta. La cinese, infatti, mostrò una pillola che reperibile solo ed esclusivamente nel circuito ospedaliero e che può essere somministrata solo in quell'ambito. Intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti e controlli mirati sia all'ospedale che al Centro Giovannini hanno portato a galla un quadro di “favori a pagamento” che sarebbe stato successivamente confermato dalle ammissioni di alcuni degli indagati.

Il 26 luglio all'elenco degli indagati si è aggiunto il nome di Giansenio Spinelli, primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santo Stefano che negli stessi giorni ha comunicato il proprio pensionamento. Secondo la convinzione della procura, il primario non avrebbe impedito che i fatti contestati ai suoi ginecologi si verificassero.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus