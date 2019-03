15.03.2019 h 15:42 commenti

Inchiesta Cas, la procura chiede il processo per tutti gli indagati. L'accusa: frode nella pubblica fornitura

Firmata la richiesta di rinvio a giudizio per Loretta Giuntoli, ex presidente di Astir e legale rappresentante di Astirforma e Verdemela, e per Alberto Pintus e Roberto Baldini di Humanitas. Otto i Centri di accoglienza straordinaria finiti nell'inchiesta. La procura: "Forniti servizi inferiori a quelli previsti dal contratto con la prefettura"

Dei 35 euro al giorno corrisposti per ogni richiedente asilo, le cooperative Astirforma, Verdemela e Humanitas del Consorzio Astir ne avrebbero spesi solo la metà per garantire i servizi previsti dal contratto sottoscritto con la prefettura. L'inchiesta dello scorso dicembre sugli otto Centri di accoglienza straordinaria di Prato, Carmignano e Poggio a Caiano è passata dalla procura al tribunale per l'udienza preliminare. I sostituti Laura Canovai e Egidio Celano hanno chiesto il rinvio a giudizio per Loretta Giuntoli, presidente di Astir e legale rappresentante di Astirforma e Verdemela, per tre mesi agli arresti domiciliari con l'accusa di frode nella pubblica fornitura e minacce nei confronti di alcuni dipendenti. Il processo è stato chiesto anche per Alberto Pintus e Roberto Baldini della Humanitas; a carico di entrambi il provvedimento di interdizione dall'attività per nove mesi. Tutti hanno lasciato i rispettivi incarichi nelle cooperative e nel Consorzio. Pintus, diacono, dopo essere finito nell'inchiesta, si è autosospeso dalla carica di vicedirettore della Caritas diocesana. Tutti e tre gli indagati sono difesi dall'avvocato Nicola Badiani.Le tre cooperative fornivano “prestazioni al di sotto di quanto pattuito con la prefettura”: ne è convinta la procura che contesta agli indagati di aver fornito meno pasti di quelli previsti, di non aver assicurato né le pulizie giornaliere né quelle periodiche e di non aver garantito il servizio lavanderia. Nelle pagine dell'inchiesta la descrizione della cruda realtà a cui sarebbero stati costretti i richiedenti asilo, una realtà in parte mostrata dai video che Digos e polizia scientifica hanno girato il giorno in cui sono stati fatti i controlli: sporcizia, degrado, sovraffollamento. Insieme a questo, anche scarsità di cibo, infestazioni di blatte in una struttura e di topi in un'altra. Per dirla con le parole del procuratore Giuseppe Nicolosi, “servizi inferiori o inadeguati rispetto agli accordi presi con la prefettura”. Diversi dipendenti del Consorzio hanno contribuito a delineare il quadro delle irregolarità che vengono contestate dai magistrati e da qui nasce l'accusa di minacce mossa nei confronti di Loretta Giuntoli. Dichiarazioni sono state raccolte anche tra i richiedenti asilo che hanno raccontato la loro permanenza nei Cas. Cas dismessi dalla prefettura dopo il trasferimento dei profughi in altre strutture.