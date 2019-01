03.01.2019 h 13:20 commenti

Inchiesta gestione Cas, la procura accelera e chiude l'indagine in tempi record. Nuovo presidente per Astir

Avviso di conclusione dell'indagine sulla gestione dei Centri di accoglienza straordinari che ha portato ai domiciliari Loretta Giuntoli, presidente del Consorzio Astir che in queste ore ha nominato il successore. Gli indagati hanno venti giorni di tempo per chiedere di essere interrogati o per presentare memorie difensive. L'ipotesi di reato: frode nella pubblica fornitura

Chiuse le indagini preliminari sulla gestione dei Centri di accoglienza straordinaria gestiti dalla cooperative Astirforma, Verdemela e Humanitas del Consorzio Astir. A dieci giorni dall'arresto di Loretta Giuntoli, presidente di Astir e legale rappresentante di Astirforma e Verdemela, e a una quindicina dalla sospensione dall'attività per Alberto Pintus e Roberto Baldini della Humanitas, la procura ha firmato l'avviso di conclusione indagine. I tre, accusati di frode nella pubblica fornitura e solo Giuntoli anche di minaccia nei confronti di dipendenti chiamati dagli investigatori a riferire come persone informate dei fatti, hanno venti giorni di tempo per chiedere di essere sentiti dai pubblici ministeri Laura Canovai e Egidio Celano, titolari dell'inchiesta, o per presentare memorie difensive. A differenza della strada scelta da Giuntoli, Pintus, che si è autosospeso dalla carica di vicedirettore della Caritas diocesana, e Roberto Baldini hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia. Scaduti i venti giorni previsti dalla procedura, la procura formulerà le sue richieste al tribunale.

Otto le strutture gestite dalle tre cooperative tra Prato, Poggio a Caiano e Carmignano, finite nel mirino della Digos. In tutte e tre sarebbero state riscontrate violazioni al contratto sottoscritto con la prefettura per la gestione dei Cas. Le violazioni riguardano la fornitura dei pasti e i servizi di pulizia degli appartamenti e di lavanderia degli indumenti e delle lenzuola usati dai richiedenti asilo. Solo la metà dei 35 euro al giorno corrisposti dalla prefettura per ogni ospite – è la tesi dell'accusa – sarebbero stati destinati alla gestione dei centri.

Intanto il Consorzio Astir ha cambiato vertice in seguito alle dimissioni di Loretta Giuntoli: presidente è stata nominata Fiorella Alunni, già membro del Cda ed ex sindaco di Campi Bisenzio. Vicepresidente Antonio Cirri, consiglieri Paolo Maroso, Alessio Nincheri attuale legale rappresentante di Humanitas subentrato a Pintus, Silvia Dini, Pietro Tatti, Loredana Alborea e Domenico Barone. Avvicendamenti anche nelle cooperative Astirforma e Verdemela: i rappresentanti legali sono rispettivamente Fiorella Alunni e Antonio Cirri. “Abbiamo fiducia che la magistratura riuscirà a restituire la verità dei fatti e a fare chiarezza con celerità – si legge in una nota del Cda – le dimissioni di Loretta Giuntoli sono state un gesto importante a tutela del Consorzio, dei servizi che quotidianamente vengono assicurati a centinaia di persone con professionalità e umanità e dei posti di lavoro”.

nadia tarantino