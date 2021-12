10.12.2021 h 17:43 commenti

Inchiesta 'Colletti bianchi', l'accusa chiede 8 anni di carcere per il commercialista veneto

Il professionista, titolare di uno studio in società con un cinese, fu arrestato nel 2016 con l'accusa di aver costruito i requisiti necessari per il rilascio dei permessi di soggiorno. Dura la requisitoria del pubblico ministero Gestri: "Le carte non fanno rumore come le pallottole, ma queste inquinano molto di più perché fonte di illegalità a catena". La difesa: "La pena richiesta è esorbitante, strabiliante"



Il professionista finì in carcere insieme ad altre due persone: il suo socio cinese Zhong Rongchang (condannato con rito abbreviato a 5 anni mentre la moglie a 4 anni e 2 mesi) e il consulente del lavoro Filippo Rosini (udienza preliminare al via a maggio 2022). Pesanti le accuse che hanno portato Robbi sul banco degli imputati, a cominciare dall'associazione per delinquere, il falso ideologico, la truffa.

Gestri è stato durissimo: “Le carte – ha detto – non fanno rumore come le pallottole, ma queste carte, a Prato, inquinano molto di più perché fonte di illegalità a catena”.

Le indagini della guardia di finanza, coordinate dalla procura, portarono alla luce l'intreccio tra professionisti italiani e imprenditori cinesi. Lo studio Robbi, stando agli investigatori, forniva un pacchetto 'tutto compreso' con un costo che oscillava tra 1.500 e 1.800 euro: al suo interno, tutte le carte necessarie a chiedere e ottenere il permesso di soggiorno in qualità di prestanome della ditta oppure di dipendente. Ai domiciliari finirono 12 collaboratori dei 'colletti bianchi', 19 persone furono raggiunte dal provvedimento di obbligo di dimora e altre 49 furono denunciate. nt Fu arrestato nel 2016 con l'accusa di essere un 'colletto bianco' in grado di costruire a tavolino tutti i requisiti necessari ai cittadini cinesi per ottenere il permesso di soggiorno. E' alle battute finali il processo a carico del commercialista veronese Alberto Robbi: oggi, venerdì 10 dicembre, il pubblico ministero Lorenzo Gestri (titolare dell'inchiesta insieme a Antonio Sangermano, poi passato a capo della procura dei minori a Firenze), al termine di una lunga e articolata requisitoria, ha chiesto la condanna a 8 anni di carcere con l'aggiunta di 5 anni di interdizione dai pubblici uffici. Una pena che l'avvocato Stefano Zanini, difensore insieme al collega Gabriele Terranova, ha definito all'inizio della sua arringa “esorbitante, strabiliante”. La difesa finirà il suo lavoro il prossimo 21 gennaio, poi la sentenza.Il professionista finì in carcere insieme ad altre due persone: il suo socio cinese Zhong Rongchang (condannato con rito abbreviato a 5 anni mentre la moglie a 4 anni e 2 mesi) e il consulente del lavoro Filippo Rosini (udienza preliminare al via a maggio 2022). Pesanti le accuse che hanno portato Robbi sul banco degli imputati, a cominciare dall'associazione per delinquere, il falso ideologico, la truffa.Gestri è stato durissimo: “Le carte – ha detto – non fanno rumore come le pallottole, ma queste carte, a Prato, inquinano molto di più perché fonte di illegalità a catena”.Le indagini della guardia di finanza, coordinate dalla procura, portarono alla luce l'intreccio tra professionisti italiani e imprenditori cinesi. Lo studio Robbi, stando agli investigatori, forniva un pacchetto 'tutto compreso' con un costo che oscillava tra 1.500 e 1.800 euro: al suo interno, tutte le carte necessarie a chiedere e ottenere il permesso di soggiorno in qualità di prestanome della ditta oppure di dipendente. Ai domiciliari finirono 12 collaboratori dei 'colletti bianchi', 19 persone furono raggiunte dal provvedimento di obbligo di dimora e altre 49 furono denunciate.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus