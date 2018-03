16.03.2018 h 15:21 commenti

Inchiesta China Truck, ecco perché il Riesame ha "bocciato" le indagini

I giudici del Riesame hanno depositato le trenta pagine di motivazioni che smontano l'inchiesta che lo scorso gennaio si tradotta in una trentina di ordinanze di custodia cautelare e decine di indagati cinesi. Non sono state rintracciate le condizioni che costituiscono il vincolo mafioso: intimidazione, assoggettamento, omertà. L'imprenditore Zhang Naizhong ai domiciliari con il braccialetto elettronico

nadia tarantino

Né associazione a delinquere di stampo mafioso né associazione a delinquere semplice. Non era mafia – lo dicono le carte del tribunale del Riesame di Firenze – quella che dalla sede centrale di Prato e dalla filiale di Roma controllava, gestiva e muoveva il traffico delle merci cinesi in mezza Europa. Con un'ordinanza di trenta pagine, i giudici hanno smontato anni di indagini condotte dalla polizia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, sull'organizzazione di Zhang Naizhong, l'imprenditore cinese residente a Roma finito agli arresti con una trentina di connazionali lo scorso 18 gennaio nell'ambito dell'inchiesta China Truck che conta novanta indagati. Naizhong, difeso dagli avvocati Melissa Stefanacci e Michele Monaco, è attualmente ai domiciliari con il braccialetto elettronico e non può lasciare l'Italia. Arresti domiciliari, obbligo di firma o libertà per gli altri arrestati accusati a vario titolo non solo di associazione per delinquere di stampo mafioso e semplice ma anche di estorsione, sfruttamento della prostituzione, traffico di droga, usura, gioco d'azzardo: il Riesame non ha individuato elementi sufficienti a giustificare il carcere. Netta la motivazione che boccia l'accusa del vincolo mafioso: “Non appare desumibile la sussistenza di alcuna struttura qualificabile come associazione di tipo mafioso – scrivono i giudici – e non appare neppure possibile individuare indici sintomatici di una ordinaria associazione per delinquere”. Il Riesame non ha rintracciato la “pluralità di concorrenti” agli episodi delittuosi emersi dalle indagini, né ha rintracciato le condizioni che costituiscono l'associazione di stampo mafioso e cioè “forza di intimidazione, assoggettamento e omertà” esercitate dagli indagati ai danni della comunità cinese. Quanto alle conversazioni intercettate, i giudici sostengono l'esistenza di dialoghi “difficilmente inquadrabili in un contesto non malavitoso” ma al tempo stesso pongono dubbi sulla corretta traduzione della parola cinese “hesewai” che sì sta per “mafia” ma quella realmente pronunciata da Zhang Naizhong sarebbe “sewai” che vuol dire “società”. La difesa ha insistito sul termine cinese “le dou” che in italiano significa “capo”, parola che avrebbe diversi significati non ultimo quello riferito a persona autorevole. L'indagato, intercettato al telefono, dice che “per vedere se un fratello è fedele non si può basare sulle parole, deve essere disposto ad andare in carcere e ammazzare le persone”, oppure “quando uno dice che ti fotte sono solo chiacchiere, ma se ti dico io ti fotto non avrai più scampo”. Frasi che sono state prese in esame ma che non hanno fatto emergere elementi sufficienti a sostenere l'accusa di mafia. Il pronunciamento definitivo non è ancora scritto: la Dda farà ricorso in Cassazione.