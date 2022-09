20.09.2022 h 16:35 commenti

Inchiesta China Truck, arrivano le prime condanne per estorsione e spaccio di droga

Lo stralcio del maxiprocesso scaturito dalle indagini della Dda è arrivato a sentenza ieri. Due dei sei imputati sono stati condannati a 8 e a 6 anni. Lunga sequenza di assoluzioni, compresa quella dell'imprenditore indicato come 'il capo dei capi'. Ancora in piedi il processo nel quale si contesta l'associazione a delinquere di stampo mafioso

Due condanne a 8 e a 6 anni di reclusione per estorsione e spaccio di droga, e una sequenza di assoluzioni e di prescrizioni. Si è chiuso nella serata di ieri, lunedì 19 settembre, il processo a carico di sei dei cinquantacinque imputati dell'inchiesta China Truck, targata 2018, indagine della Dda di Firenze (all'opera gli uomini della Squadra mobile all'epoca diretta da Francesco Nannucci) su una presunta organizzazione mafiosa che gestiva e regolava in mezza Europa lo spostamento delle merci in entrata e in uscita dalle aziende cinesi. Per sei imputati, compreso Zhang Naizhong, definito dagli inquirenti 'il capo dei capi', è stato celebrato, davanti al tribunale di Prato, il processo con rito immediato relativamente ai reati satellite scaturiti dall'inchiesta: estorsione, usura, spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione, immigrazione clandestina. Naizhong, 62 anni, difeso dagli avvocati Melissa Stefanacci e Michele Monaco, è stato assolto con la formula 'il fatto non sussiste': a suo carico una sola contestazione in questo processo, quella di usura per un fatto del 2011: un prestito di denaro in cambio di un tasso del 24 per cento annuo.Condannato a 8 anni e al pagamento di 30mila euro di multa Xue Bin, 45 anni, difeso dall'avvocato Antonino Denaro, accusato di estorsione e spaccio di droga. Nel 2013, tentò di recuperare i 100mila euro prestati ad un connazionale e lo fece, secondo le indagini, con un pestaggio che costrinse la vittima a ricorrere alle cure ospedaliere. Sei anni di reclusione e 28mila euro di multa per Lin Bingzhong, 46 anni, accusato di spaccio di droga per aver fornito metanfetamina e marijuana ai frequentatori di due locali gestiti da connazionali. Prescrizione e assoluzione per gli altri imputati (avvocati Fantappiè, Ciappi, Veltri).Il grosso del processo China Truck è ancora in corso: 55 imputati che sono chiamati a rispondere a vario titolo di associazione per delinquere anche di stampo mafioso, riciclaggio, traffico e spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione, immigrazione clandestina, gioco d'azzardo, violazioni fiscali e tributarie. Un processo macchinoso con capi di imputazione per fatti che tornano indietro di dieci anni e più. L'organizzazione, stando alle indagini, aveva tre basi: a Prato la principale, le altre a Roma e a Firenze. Core business la circolazione delle merci in partenza e in arrivo nelle ditte cinesi dislocate in buona parte dell'Europa e, a margine, altri traffici illeciti, alcuni dei quali confluiti nello stralcio che è andato a sentenza ieri.