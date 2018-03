29.03.2018 h 11:07 commenti

Inchiesta China truck, arrestati in Francia ed estradati due indagati per associazione mafiosa

Sono stati trasferiti nel carcere romano di Rebibbia due cinesi destinatari dei provvedimenti di custodia cautelare emessi nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Squadra mobile di Prato e coordinata dalla Dda di Firenze. All'interrogatorio di garanzia si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Gli avvocati hanno chiesto la scarcerazione

Arrestati in Francia ed estradati nei giorni scorsi in Italia due dei cinesi ricercati nell'ambito dell'inchiesta China truck della Dda di Firenze che ha coordinato la Squadra mobile di Prato. I due, che insieme ad altri indagati mancavano all'appello lo scorso 20 gennaio, sono stati trasferiti nei giorni scorsi nel carcere romano di Rebibbia; accusati di associazione per delinquere di stampo mafioso, difesi dagli avvocati Federico Febbo e Costanza Malerba, all'interrogatorio di garanzia entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. I legali hanno subito presentato ricorso al Riesame per l'annullamento del provvedimento di custodia cautelare. Provvedimenti annullati o alleggeriti, a seconda delle accuse contestate, a tutti i cinesi che invece sono finiti nella retata della prima ora. Il Riesame ha ritenuto non sufficienti gli elementi per confermare sia l'associazione di stampo mafioso che quella semplice e ora si attende il pronunciamento della Cassazione dopo il ricorso presentato dalla procura di Firenze. Quanto al sequestro delle aziende, invece, il Riesame ha confermato i provvedimenti per le quattro che sono state oggetto di ricorso.







