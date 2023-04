06.04.2023 h 15:47 commenti

Inchiesta canile, nel mirino degli inquirenti i pagamenti in contanti per riavere i cani sequestrati

I retroscena dell'indagine che ha portato ai domiciliari la responsabile di "Qua la zampa" e alla denuncia di una veterinaria e di alcune guardie zoofile. Si indaga anche sui termini dei bandi di gara per l'affidamento della gestione della struttura. In Consiglio comunale è bagarre: i consiglieri di centrodestra abbandonano i lavori dopo la mancata discussione delle question time sulla vicenda

Sarebbe stata la denuncia per omesso controllo ai proprietari di due pitbull che fuggirono dal giardino di casa e azzannarono i gatti dei vicini a mettere in moto l'inchiesta della procura di Prato sulla gestione del canile municipale 'Il Rifugio'. Un fatto insignificante ma, evidentemente, solo all'apparenza perché gli sviluppi si sarebbero trasformati nel seme delle accuse che hanno fatto finire sul registro delle notizie di reato i nomi di Patrizia Nocerino, presidente dell'associazione 'Qua la zampa' che dal 2009 gestisce il canile (ieri le sue dimissioni), messa agli arresti domiciliari, di una veterinaria della Asl Toscana centro e di alcune guardie zoofile di Prato. I proprietari di quei pitbull, avrebbero raccontato alla guardia di finanza, intervenuta con le guardie zoofile di Earth, che già altre volte i cani erano sfuggiti al controllo e che poi, dopo il passaggio al canile, erano stati riportati a casa dietro il pagamento di una somma di denaro. Non - sarebbe stato detto - -una somma di denaro pagata con il bollettino spedito a casa dalla polizia municipale con la contestazione della multa e il conto della diaria (i giorni di permanenza dell'animale nella struttura del Comune), ma in contanti. Possibile? Una domanda a cui la procura, incaricando delle indagini i carabinieri del Nas coadiuvati dall'associazione Earth, ha cercato una risposta. “Indebita percezione di somme di denaro dai proprietari dei cani vaganti e catturati, che sarebbero dovute confluire nelle casse comunali quali spese per catture e relativa sanzione amministrativa”: questo si legge nel comunicato diffuso dal procuratore Giuseppe Nicolosi.L'inchiesta, che ipotizza a vario titolo i reati di peculato, dazione per induzione (la procura contestava la concussione che è stata poi riqualificata dal giudice delle indagini preliminari), ricettazione e concorso in falso materiale in atto pubblico, abbraccia il periodo compreso tra il 2019 e il 2022. “Il raggio temporale – dicono gli inquirenti – potrebbe però essere più ampio”.Gli interrogatori degli indagati (l'arrestata, difesa dall'avvocato Nicola Badiani si è avvalsa della facoltà di non rispondere) e le dichiarazioni delle persone chiamate a riferire in quanto informate sui fatti, potrebbero consegnare nuovi elementi, ulteriori spunti di indagine. Uno sviluppo già sarebbe in corso, mentre altro potrebbe emergere dalla documentazione acquisita negli uffici dell'assessorato all'Ambiente relativamente agli ultimi 10 anni di rapporto tra l'associazione e il Comune. In particolare, l'interesse degli investigatori si sarebbe concentrato sui termini dei bandi di gara per l'affidamento della gestione del canile (l'ultimo risale al 2022 con l'unica offerta arrivata da 'Qua la zampa') e di tutti i servizi a corredo. Tra i servizi a corredo, anche quello della cattura di cani liberi sul territorio e dell'accoglienza dei cani sequestrati perché vittime di maltrattamento o perché tenuti in condizioni non idonee, o sottratti ai proprietari in seguito ai controlli fatti dalle guardie zoofile di Enpa (l'associazione gestisce il servizio di vigilanza zoofila per effetto di una convenzione con il Comune). Le indagini si sarebbero soffermate anche su questo servizio e nel comunicato della procura si fa riferimento a “indebita appropriazione di cani di soggetti privati mediante ricorso ad allusive prospettazioni di sanzioni non dovute”.Documenti sono stati prelevati anche al canile per ricostruire il numero dei cani ospitati negli anni, i giorni di permanenza, le modalità di adozione, certificati veterinari e documenti amministrativi. Si tratta, insomma, di mettere in fila l'intera gestione di 'Qua la zampa' e l'evoluzione del servizio nel corso del tempo.Un'inchiesta, stando alle voci che si rincorrono con insistenza, destinata a fare altro rumore.Intanto la vicenda ha creato il caos in Consiglio comunale: i consiglieri di centrodestra hanno abbandonato l'aula come segno di protesta contro la mancata discussione delle question time presentate dopo gli avvisi di garanzia. Dito puntato contro "l'ennesima censura dell presidenza del consiglio comunale e della giunta alle legittime richieste di chiarimento inoltrate". "La coalizione - spiega un comunicato a firma di Leonardo Soldi e dei colleghi Claudio Belgiorno, Daniele Spada e Mirko Lafranceschina - avrebbe voluto ottenere rassicurazioni specifiche riguardo alla gestione del canile e del gattile comunali. La giunta ha fatto sapere che non risponderà in considerazioni delle indagini della procura. Il centrodetra chiede cosa ci sia da nascondere e ritiene inaccettabile la scusa fornita secondo cui l'amministrazione non può esprimere a indagine aperta". I consiglieri chiedono di sapere "se il Comune abbia effettuato tutti i controlli necessari sulla struttura, insistendo sull'importanza della trasparenza". L'annuncio di Soldi e degli altri consiglieri comunali: "Non abbiamo intenzione di arretrare su questo argomento e chiediamo anche un approfondimento su come il Comune redige i report che annualmente lo posizionano in alto nella classifica nazionale dei comuni Pet Friendly: alla luce degli eventi recenti, ogni dubbio è legittimo".