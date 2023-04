07.04.2023 h 16:10 commenti

Inchiesta canile, la Procura sospetta pressioni indebite sui proprietari cinesi per prendere i loro cuccioli

Al vaglio degli inquirenti anche un presunto percorso parallelo a quello ufficiale che avrebbe consentito al gestore di maneggiare denaro destinato alle casse del Comune

Il 'Regolamento per la tutela e il benessere degli animali nella città di Prato' prevede che i cani accalappiati debbano essere portati al canile e restituiti ai proprietari dietro il pagamento (tramite bollettino) delle spese per la cattura e è per la permanenza nella struttura, e il 'Capitolato del servizio di gestione del canile di Prato' aggiunge che il gestore del canile debba fornire al Comune le generalità del proprietario per fare in modo che possa essergli recapitato (tramite bollettino) il 'conto'. Un binario dal quale, secondo la procura, avrebbe deragliato più volte Patrizia Nocerino, la presidente (ora dimissionaria) dell'associazione 'Qua la zampa' che gestisce il canile municipale 'Il Rifugio', arrestata con le accuse di peculato, dazione per induzione, ricettazione e concorso in falso materiale in atto pubblico. Ipotesi di reato pesanti, condivise a vario titolo con una veterinaria della Asl Toscana centro e con tre guardie zoofile finite sul registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta della procura di Prato sulla presunta malagestione del canile. Una presunta malagestione consistita, stando alle indagini dei carabinieri del Nas, nella costruzione di un percorso parallelo a quello ufficiale che avrebbe consentito al gestore del canile di maneggiare denaro destinato alle casse del Comune.Pagamenti in contanti per restituire ai proprietari i cani sfuggiti al controllo e catturati sul territorio: quasi sempre 50 o 100 euro, alcune volte 200 o 300. Soldi, sostiene l'accusa, chiesti soprattutto ai proprietari cinesi che, una volta contattati, si presentavano a ritirare l'animale smarrito. Pare sia successo però che qualche cinese abbia poi pagato anche il bollettino creando l'incongruenza tra il versamento e la mancata comunicazione della cattura dell'animale.Tra il 2019 e il 2022, il periodo finito sotto inchiesta, il Nas ha ricostruito diversi presunti pagamenti paralleli, almeno una ventina. E tanti ne sono stati contestati dalla procura che non esclude un volume maggiore.Ma ci sarebbe stato anche altro denaro maneggiato fuori regola: le diverse centinaia di euro consegnate da un cinese che, in seguito a pressioni che sarebbero state operate da Nocerino e da una guardia zoofila, avrebbe infine ceduto il suo cucciolo rottweiler per evitare i guai che, pare, fossero stati prospettati a causa della cattiva gestione dell'animale: controlli, multe, denunce e addirittura il carcere.Una parte degli illeciti contestati, dunque, sarebbe consistita nell''appropriazione indebita' – come la definisce la procura – di cani (di razza) di privati (cinesi) facendo credere loro che se avessero consegnato i loro animali al canile avrebbero evitato conseguenze. Non, però, una cessione gratuita bensì a pagamento per sostenere le spese per il cibo e per le cure.Ieri Patrizia Nocerino, accompagnata dall'avvocato Nicola Badiani, si è presentata davanti al giudice delle indagini preliminari, Leonardo Chesi, per l'interrogatorio di garanzia: una formalità sbrigata in pochi minuti, quelli necessari ad avvalersi della facoltà di non rispondere.Il lavoro della procura va avanti senza sosta. C'è da passare in rassegna tutta la documentazione prelevata dagli uffici dell'assessorato all'Ambiente: non soltanto gli atti dei bandi di gara per l'affidamento della gestione del canile e le successive assegnazioni, ma anche tutta la corrispondenza intercorsa tra il Comune e l'associazione 'Qua la zampa' di Nocerino negli ultimi anni. La presidente, ex dal giorno dell'arresto, sul finire del 2022, in una telefonata, manifestò all'assessore l'intenzione (rimasta tale) di dimettersi dalla carica. In quei giorni si attendeva la pubblicazione del nuovo bando per la gestione del canile e l'indagine, già in corso e ormai a buon punto, era nota all'interessata.