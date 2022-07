06.07.2022 h 15:14 commenti

Inchiesta camici, l'allarme di Nicolosi: "Lo sfruttamento degli operai usato per speculare su una tragedia"

Parole durissime del procuratore a commento dell'indagine sulla maxitruffa. Il sindaco Biffoni. "Non c'è posto per chi lucra con questi sistemi". E il questore Cannizzaro lancia l'allarme: "Contatti tra malavita cinese e il crimine nostrano"

nadia tarantino

Male chiama male, marcio chiama marcio. Un'altra inchiesta sugli operai sfruttati nelle aziende cinesi che, questa volta – e non è la prima – diventano lo strumento per fare soldi speculando sulla disgrazia. Le parole del procuratore di Prato,, descrivono bene il succo dell'ultimo lavoro portato a termine dai suoi sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli: “Lo sfruttamento lavorativo è un'offesa alla dignità della persona, un male che è stato traslato su un altro male: l'emergenza pandemica. Il traguardo? La speculazione, fare soldi approfittando di una tragedia mondiale. Riteniamo tutto questo grave, gravissimo”.E' un commento duro, severo, fermo quello rilasciato dal procuratore a margine della conferenza stampa sull'inchiesta che ha portato a galla il malaffare che, sono convinti gli investigatori, si è arricchito con i milioni messi sul banco dallo Stato per garantire protezione a chi – medici e infermieri – lottava in prima linea per salvare la vita dei malati di Covid.Non usa toni diplomatici il sindacocommentando l'operazione della Squadra Mobile: "Nel nostro territorio - dice - non c'è posto per chi lucra sullo sfruttamento dei lavoratori calpestando la loro dignità". Il sindaco punta il dito contro un sistema illegale che mette a repentaglio i lavoratori, viola i diritti e truffa lo Stato: "Non è tollerabile - aggiunge - soprattutto in una città come la nostra dove da sempre l'impegno per il lavoro e i diritti dei lavoratori è massimo. Il lavoro di coordinamento dalla Procura va in questa direzione, perché serve la cultura della legalità, la formazione ma anche il controllo del territorio e la condanna per chi non segue le regole".E anche il questore di Prato,, ribadisce la necessità di combattere questo sistema di illegalità: “La sistemica violazione dei diritti dei lavoratori, delle norme in materia di sicurezza e previdenza comporta un abbattimento dei costi di produzione che attira sistemi criminali di portata nazionale. Preoccupa il fatto che la criminalità straniera di origine cinese abbia iniziato proficue collaborazioni con il crimine nostrano".Prato era già stata al centro di un'altra megatruffa in fatto di appalti pubblici durante la pandemia: una fornitura di cento milioni di mascherine destinate alla Protezione civile nazionale e alla Regione Toscana per un valore economico superiore di 45 milioni. In quel momento di incertezza, di disperata ricerca di disposizioni di protezione introvabili e per questo preziosi, qualche imprenditore pensò bene di tentare il colpo grosso ma i sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli arrivarono e mandarono all'aria tutti i piani. Gli indagati, poi diventati imputati di quella inchiesta datata giugno 2020, sono in buona parte già stati condannati e una fetta di denaro è stato recuperato e confiscato. Allora, come ora, le aziende cinesi rappresentavano la leva azionata per confezionare migliaia di mascherine al giorno grazie agli instancabili operai sfruttati.