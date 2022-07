07.07.2022 h 14:34 commenti

Inchiesta camici, ecco il meccanismo utilizzato per truffare lo Stato per 43 milioni di euro

I retroscena dell'inchiesta della Procura di Prato che ha fatto scoprire il raggiro fatto utilizzando i lavoratori sfruttati nelle ditte di confezione pratesi. Un rappresentante tessile di Carmignano il punto di contatto tra gli imprenditori romani e le aziende del Macrolotto

Nessuna struttura produttiva e un numero ristretto di dipendenti, un solo codice Ateco e non per produrre dispositivi di protezione sanitaria ma solo per il commercio all'ingrosso. Sono solo alcune delle incongruenze che hanno fatto accendere i riflettori sul Consorzio Gap di Roma, finito al centro dell'inchiesta della procura di Prato (sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli) che ipotizza una truffa da 43 milioni di euro ai danni dello Stato nell'ambito di un appalto per la fornitura, in piena pandemia 2020, di 11 milioni tra camici e tute mediche destinati agli ospedali italiani. Camici e tute che, a dispetto dei vincoli dell'appalto, sono stati confezionati dagli operai sfruttati nelle ditte cinesi del distretto pratese.Gli amministratori di fatto del Consorzio, i fratelli Massimiliano e Samuele Piccolo (quest'ultimo con un trascorso politico come vicepresidente del Consiglio comunale di Roma ai tempi di Gianni Alemanno sindaco e indagato in quegli anni per finanziamento illecito ai partiti), sono da ieri rinchiusi in carcere insieme a due cinesi, mentre altre sei persone sono agli arresti domiciliari e tra loro c'è Maurizio Berni, rappresentante tessile di Carmignano, unico pratese colpito da misura di custodia cautelare, ritenuto il collegamento tra Roma e le confezioni cinesi del Macrolotto, ma anche di Montemurlo, Carmignano e Poggio a Caiano, che materialmente, sfruttando la manodopera clandestina come racconta l'inchiesta, hanno cucito i camici.Ad aggiudicarsi l'appalto del commissario straordinario per l'emergenza Covid, a novembre 2020, fu Gap srl; tra i termini del contratto, il divieto di subappalto che divenne oggetto di contestazione perché l'azienda non risultava operativa. La risposta fu la creazione di un consorzio che – sostiene la Squadra mobile di Prato a cui la procura ha affidato le indagini – si sarebbe formato con l'adesione retrodatata di diverse ditte, italiane e cinesi, che potevano attestare di produrre direttamente camici e tute. Ma camici e tute, in realtà, venivano realizzati attraverso il subappalto, vietato dal contratto sottoscritto con gli uffici dell'allora commissario straordinario Domenico Arcuri che, in questo procedimento, è parte lesa.Tra gli altri obblighi contrattuali, anche il made in Italy. Il Consorzio Gap, però, avrebbe fatto ricorso a tute sanitarie prodotte in Albania e consegnate solo dopo un lavoro di 'scuci e ricuci' per essere certi che nessuno si accorgesse di quella violazione: stando all'accusa, alle tute sarebbero state scucite le maniche, tolte le etichette di importazione, ricucite le stesse maniche ma con etichette con la scritta Gap; un'operazione, questa, affidata alle ditte consorziate.Altra contestazione: la realizzazione delle tute con tessuti diversi da quelli certificati e che avevano fatto ottenere proprio a Gap la commessa milionaria.Sullo sfondo del consorzio romano, le confezioni cinesi che operano nella provincia di Prato: manodopera clandestina sfruttata, costretta a turni di lavoro massacranti, sottopagata, tenuta in pessime condizioni igieniche e sanitarie a maneggiare quei dispositivi anticovid da distribuire a medici e infermieri impegnati, durante le prime ondate della pandemia, non solo a salvare le vite dei contagiati ma ad evitare, loro stessi, il contagio. Per ogni pezzo, secondo quanto accertato durante le indagini, gli operai ricevevano circa 60 centesimi: nulla rispetto alle cifre corrisposte dall'appaltatore, comprese tra 6 e 8 euro e che sono valse 43 milioni, cifra che è stata sottoposta a sequestro preventivo e per metà già recuperata dalla Squadra mobile. E' stata la denuncia di uno degli operai, un senegalese, a far partire le indagini, affidate anche al Gruppo specializzato contro lo sfruttamento lavorativo della Asl Toscana centro, su quello che sembrava solo uno dei tanti capitoli degli abusi in danno dei lavoratori (nessuno cinese) ma che, nel giro di pochissimo tempo, ha assunto anche i contorni di una megatruffa ai danni dello Stato. L'inchiesta conta complessivamente 16 ordinanze di custodia cautelare rispetto ad un elenco di 34 nomi. Le accuse, a vario titolo: violazione del divieto di subappalto in contratti con la pubblica amministrazione, frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata e indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, sfruttamento del lavoro e impiego di manodopera clandestina.