31.01.2020 h 09:43 commenti

Inchiesta baby calciatori, lavori stadio, frodi sportive: ondata di proscioglimenti e quattro rinvii a giudizio

Udienza preliminare per i diciannove finiti nell'inchiesta che ha riunito tre diversi filoni di indagine. Per tutti era stato chiesto il rinvio a giudizio. Due gli indagati eccellenti: il presidente del Prato Paolo Toccafondi, prosciolto da tutti i capi di imputazione ad eccezione di uno, e l'ex arbitro di serie A Matteo Trefoloni nei confronti del quale le accuse sono cadute

Sono rimbalzati contro il muro dell'udienza preliminare i tre filoni di indagine sui lavori allo stadio Lungobisenzio, sulla tratta dei baby calciatori e sulle frodi sportive nei campionati di Eccellenza e promozione della stagione 2016/2017 riuniti nella maxinchiesta della procura di Prato ( leggi ). Sedici i 'non luogo a procedere' e quattro i rinvii a giudizio pronunciati dal giudice Daniela Migliorati nella serata di ieri, giovedì 30 gennaio, al termine di una lunghissima camera di consiglio. La procura, che aveva chiesto per tutti il processo, ha annunciato che impugnerà le assoluzioni.Due gli indagati eccellenti:, presidente dell'Ac Prato, accusato di violazioni sull'immigrazione, difeso dagli avvocati Enrico Guarducci e Fausto Giunta, e, ex arbitro di serie A, finito nell'elenco degli indagati in qualità di presidente del Comitato regionale arbitri della Toscana e accusato di aver designato un arbitro gradito ad una società impegnata in uno spareggio play out. Le contestazioni dei pubblici ministeri non hanno retto e per entrambi è arrivato il proscioglimento. Resta in piedi solo una contestazione per Toccafondi: favoreggiamento reale nell'ambito della trattativa per il passaggio alla Fiorentina di una giovane promessa del calcio Davilla, un ragazzino ivoriano arrivato in Italia grazie a una zia che si era spacciata per madre naturale (la donna, Nety Eulalie Stephanie, aveva già patteggiato). La procura è convinta che il patron della società biancazzura sapesse della irregolarità dello 'stato di famiglia' del giovanissimo calciatore. E' questa l'unica contestazione per la quale il giudice ha stabilito che Toccafondi dovrà essere processato. Tutto il resto invece, stando alla decisione di ieri sera, non ha ragione di approdare al dibattimento.Per i lavori allo stadio, in tre dovranno vedersela a processo:, ex dirigente dei Lavori pubblici del Comune di Prato (avvocato Gabriele Terranova),della Castelnuovo Lavori, la ditta aggiudicataria dell'appalto del Lungobisenzio. Piantini deve difendersi da diverse imputazioni: irregolarità del cantiere per l'ampliamento dello stadio, falso ideologico, depistaggio delle indagini. Grassi e Mazzeo sono accusati soltanto di falso in atto pubblico.Nel faldone sui lavori allo stadio, che fu sequestrato a luglio 2017 in seguito ad un controllo della Asl che riscontrò anomalie nella gestione burocratica e amministrativa, a cominciare dalla mancata autorizzazione per l'avvio dei lavori, figuravano anche il nome di Paolo Toccafondi e dell'ex assessore allo Sport(avvocati Alberto Rocca e Massimo Nigro): per loro, chiamati a rispondere di corruzione, era stata la procura, al termine delle indagini preliminari, a chiedere l'archiviazione. La posizione di(avvocati Antonio Bertei e Rocca), dipendente comunale accusato di falso ideologico, era già stata stralciata in virtù della richiesta di patteggiare: per lui due mesi e venti giorni convertiti in pena pecuniaria. Uno strascico, frutto di stralcio, riguarda l'ex assessore Vannucci che, accusato anche di omessa denuncia per aver taciuto, nella sua veste di pubblico ufficiale, le irregolarità nella gestione del cantiere del Lungobisenzio, ha beneficiato della 'messa alla prova' presso l'istituto Santa Rita ( leggi ).Per la cosiddetta tratta dei baby calciatori, c'era la richiesta di rinvio a giudizio anche per il segretario dell'Ac Prato(avvocati Guarducci e Romina Corso): insieme a Toccafondi, era chiamato a rispondere di aver indotto in errore il giudice tutelare del tribunale di Prato in relazione all'ottenimento dell'affido di due dei quattro minorenni fatti arrivare dalla Costa d'Avorio e il tentativo di ingresso di altri minori dalla Guinea. Nessuno dei capi di imputazione è stato recepito dal giudice delle udienze preliminari che ha deciso per il proscioglimento. Restando ai baby calciatori, non luogo a procedere anche per il carabiniere, finito sotto inchiesta con l'accusa di aver acquisito e traferito informazioni riservate sull'allenatore africano che, con la sua denuncia, ha di fatto acceso il motore delle indagini.Dal capitolo delle frodi sportive, insieme a Matteo Trefoloni, sono stati prosciolti l'arbitro, l'allenatore della Sestese, il direttore generale della Sinalunghese, il calciatore e l'allenatore del Foiano, i diretttori sportivi, il calciatore della Bucinese, il presidente e il calciatore del Firenze Ovest, il presidente dell'AglianeseL'elenco degli indagati era più lungo: ad accorciarlo sono stati i patteggiamenti chiesti e concessi nel corso della lunga inchiesta ( leggi ).