23.03.2019 h 13:45 commenti

Inchiesta apologia del fascismo, Nicolosi va avanti: "Ci sono gli estremi, presto i primi indagati"

Il procuratore ha annunciato che l'ipotesi di apologia del fascismo regge e che l'inchiesta presto non sarà più a carico di ignoti. "Procederemo a individuare i profili di riferibilità della pubblicazione e della diffusione del materiale di propaganda così da poter muovere la contestazione a singoli soggetti"

Ci sono elementi per sostenere l'ipotesi del reato di apologia del fascismo relativamente ai contenuti del materiale che promuove la manifestazione con la quale oggi Forza nuova scende in piazza dopo aver ottenuto il via libera del questore Alessio Cesareo e del prefetto Rosalba Scialla. E' la tesi del procuratore Giuseppe Nicolosi che ha annunciato che il fascicolo contro ignoti aperto nei giorni scorsi subirà presto una modifica con l'iscrizione di indagati sul registro delle notizie di reato. Dopo aver ricevuto l'informativa dalla Digos che ha raccolto tutto il materiale attraverso il quale, sui social e fuori dalla rete, è stata promossa l'iniziativa che fino a ieri sera era un corteo e che poi è stata declassata a presidio, il procuratore ha ravvisato gli estremi per contestare il reato di apologia del fascismo. Si tratta ora di fare un esame certosino su chi ha pubblicato e diffuso volantini e inviti per individuare 'profili di riferibilità' – come li ha definiti Nicolosi – a cui addebitare la contestazione. Il punto è dare un nome e un cognome a coloro che hanno propagandato o, attraverso esaltazioni, incitamenti e incoraggiamenti espliciti, contribuito a propagandare la manifestazione di oggi. Oggetto dell'evento è la protesta contro le politiche sull'immigrazione con tanto di comizio del segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore in piazza del Mercato Nuovo, di fronte al tempio buddista della comunità cinese; ma la Prato antifascista si è ribellata perché la data del 23 marzo coincide con la fondazione dei Fasci italiani di combattimento – oggi ricorre il centenario – e perché il volantino riporta il logo della ricorrenza. Le voci di incostituzionalità e di contrasto alla legge Scelba sono state puntellate dall'inchiesta della procura che nel giro di tre giorni ha dato una svolta considerando l'ipotesi di apologia del fascismo non più una configurazione astratta ma una vera e propria contestazione alla quale qualcuno dovrà rispondere.

nadia tarantino