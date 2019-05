Sono due gli indagati dell'inchiesta della Procura di Prato per gestione illecita dei rifiuti che ieri, 21 maggio, su disposizione del Gip ha portato al sequestro preventivo di tutti i cassonetti per la raccolta degli indumenti usati dislocati nella provincia di Prato ( LEGGI). Massimo riserbo sulla loro identità. La Procura precisa solo che non sono coinvolte Caritas e Alia, l'azienda pubblica che si occupa di servizi ambientali che affida questo tipo di raccolta a terzi.In particolare l'inchiesta ipotizza che l'azienda addetta al recupero, che ha sede nella provincia di Viterbo, abbia rimesso sul mercato gli abiti prelevati dai cassonetti pratesi senza le necessarie operazioni di igienizzazione con l'obiettivo di risparmiare sui costi. Procedimento, questo, che fa perdere al vestito usato la qualifica di rifiuto. In buona sostanza secondo gli inquirenti la ditta incaricata avrebbe piazzato sui mercati, soprattutto dell'Est Europa, indumenti considerati tecnicamente rifiuti con l'obiettivo di massimizzare il guadagno.