Incertezza sulle date per la riapertura, Biffoni: "Trovo giusto sia il 18 maggio. Chi lavora ha la priorità"

In attesa di notizie più chiare e certe da Roma, ma anche dalla Regione, il primo cittadino ribadisce l'importanza di permettere a commercio, ristorazione e parrucchieri di tornare a lavorare

"Trovo giusto che da lunedì 18 le attività possano iniziare a riaprire. L'ho detto e lo ridico: secondo me chi lavora ha la priorità". Twitta così il sindaco Matteo Biffoni in attesa di notizie certe e chiare da Roma e da Firenze sulla riaperture delle attività dalla prossima settimana. Dal mercato ai parrucchieri, dal commercio al dettaglio ai ristoratori sono tutti con il fiato sospeso per capire chi riaprirà il bandone da lunedì prossimo e chi dovrà aspettare ancora. E non è detto che la decisione presa dal governo venga sposata in pieno dalla Regione che potrebbe optare su un calendario più lungo e rigido di quello dettato dal livello nazionale. Al momento dalla conferenza Stato-Regioni trapelano due date: il 18 maggio per tutti e il 25 maggio solo per i ristoranti.Ne capiremo di più nelle prossime ore ma intanto il primo cittadino di Prato e presidente dell'Anci Toscana ribadisce il bisogno di decisioni chiare in tempi certi: "Un conto è non aprire i parchi come io continuerò a fare per qualche altro giorno, un conto è bloccare le attività. Molte delle quali tra l'altro, come parrucchiere ed estetiste, sono attrezzate storicamente per la riapertura in sicurezza. Si può discutere su una ripartenza a scaglioni di due o tre giorni l'una dall'altra, ma dobbiamo permettere alle persone di tornare a lavorare. Magari imponendo misure di sicurezza anche fastidiose, ma facendoli riaprire". Biffoni condivide il ragionamento del governatore Rossi solo sulle premesse: "E' vero che tutto sta nel controllo del numero dei contagi - afferma Biffoni - ma faccio fatica a condividere come si declina questo ragionamento in spazi della gente che vuole lavorare. Bloccare ancora a lungo le attività ferme da 60 giorni si può fare solo se le sosteniamo dandogli uno stipendio, altrimenti è giusto farle ripartire. Imponendo la massima sicurezza, ma permettendogli di lavorare".L'onorevole di Forza Italia Erica Mazzetti attacca il governatore Rossi sulla possibile scelta di aprire a scaglioni: "Dopo tutti i sacrifici che la popolazione ha fatto giustamente in questi ultimi mesi a causa di questa pandemia, non ha logica aspettare qualche giorno in più per aprire. Tutti i presidenti di regione, anche di diverso schieramento politico, spingono per ridare fiato alla loro economia locale. Lei Presidente invece cosa vuol fare distinguersi dagli altri? Crede così di fare il bene della sua Regione? Tutto il Consiglio Regionale unanime chiede di riaprire la Toscana dal 18 maggio. Un documento sottoscritto da tutti i Gruppi politici presenti in Regione, da sinistra a destra senza distinguo, chiede in modo inusuale ,visto il consenso così trasversale, di far ripartire economia locale immediatamente. Il Presidente Rossi rifletta bene sulle sue scelte rispettando con spirito Istituzionale la scelta unanime del Consiglio, riaprendo così senza distinguo temporali".