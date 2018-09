26.09.2018 h 12:26 commenti

Incentivi a sostegno di attività economiche nel centro storico di Carmignano e nelle frazioni: pubblicato il bando

Ammonta a 45mila euro la somma annua stanziata dall'amministrazione per il 2018. Le domande dovranno essere presentate entro venerdì 30 novembre a mano, tramite pec o raccomandata

A chi è rivolto il bando

Incentivi per l'apertura di nuove attività

Incentivi per il mantenimento delle attività esistenti.

Aree interessate dal bando

Presentazione delle domande

);consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune (piazza G. Matteotti 1; orari: lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; giovedì dalle 8.30 alle 15.30); tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (non fa fede il timbro postale) o corriere con ricevuta di ritorno, indirizzata al Comune.



Incentivare coloro che intendono aprire nuove attività, ma anche chi si assume l'impegno di continuare a mantenere in vita la propria impresa per almeno cinque anni. E' quanto intende perseguire l'amministrazione comunale di Carmignano, che ha pubblicato un apposito. Ammonta a 45mila euro la somma annua stanziata dall'amministrazione per il 2018 per questa finalità.“Tra gli obiettivi del bando la valorizzazione e riqualificazione del commercio in armonia con il contesto culturale, sociale ed architettonico del cuore di Carmignano e dei centri delle frazioni, in modo tale da contribuire ad accrescerne la qualità, la vivibilità e la sicurezza del nostro Comune - spiega-. Ma anche rafforzare la rete distributiva tradizionale, rendere il nostro territorio sempre più attrattivo per residenti e turisti e valorizzare così la sua vocazione di Centro Commerciale Naturale. Ovviamente attraverso questo bando si va a promuovere l'artigianato tipico e tradizionale del territorio, ma soprattutto si incentiva l'occupazione del settore".. Possono presentare la domanda e richiedere incentivi coloro che intraprendono una nuova attività, sia in un locale in affitto che in uno di proprietà, all’interno delle aree interessate dal bando; ma anche coloro che hanno un’attività aperta al 31 dicembre 2017 e si impegnano a mantenerla per almeno cinque anni da quella data. Sono incluse le attività commerciali e artigianali con vendita al pubblico, gli studi artistici ed attività culturali con apertura al pubblico e gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.. Due le misure che rientrano in questo ambito. La prima prevede l’erogazione di un contributo a: in questo caso ai progetti selezionati verrà assegnato, fino ad esaurimento delle risorse, un contributo per il pagamento del canone di affitto dei locali che ospitano l’attività pari al 60% dell'importo per il primo anno, al 40% per il secondo e al 20% per il terzo anno. La liquidazione del contributo annuale avviene in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La seconda misura di incentivi prevede un contributo a favore di coloro: a loro verrà dato un contributo nella misura del 100% dell'IMU gravante sull'immobile.Sono destinatari coloro che hanno un'attività aperta al 31 dicembre del 2017 e che si impegnano a mantenerla per almeno cinque anni. A loro verrà quantificato un importo massimo pari al 30% della TARI dovuta e pagata per l'anno di riferimento, fino ad una superficie massima di 100 mq.A Carmignano le vie e piazze del centro storico riportate sull’elenco consultabile sul sito del Comune; a Comeana il nucleo storico centrale; a Seano le zone che vanno dalla Casa Rossa al Centro, passando per zona Campigli e Coop. Per quanto riguarda Santa Cristina a Mezzana, le aree interessate sono piazza S. Cristina e via Vergheretana (nel tratto antistante la piazza); a La Serra via Carmignanese (dall’inizio della frazione fino all’inizio di via La Serra), via la Serra fino all’intersezione con via dello Sport e via dello Sport. Ad Artimino via Cinque Martiri e piazza San Carlo; via Molinaccio, via Fontemorana e piazza G. Verdi a Bacchereto e a Poggio alla Malva via Fratelli Buricchi, piazza Naldi e via Santo Stefano.. La domanda di partecipazione al bando, scaricabile dal sito www.comune.carmignano.po.it , dovrà pervenire al Comune2018 tramite