08.04.2020 h 12:43 commenti

Incendio vegetazione, due interventi nella zona sud della provincia

Il primo rogo è scoppiato al Pinone mentre il secondo a Tavola per un totale di 1.500 mq di superficie interessata

Pomeriggio intenso quello di ieri, 7 aprile, per i vigili del fuoco di Prato. Due gli interventi richiesti, entrambi per incendi alla vegetazione. Il primo è scoppiato lungo via Carmignanese, zona Pinone, nel Comune di Carmignano. I pompieri hanno evitato il propagarsi delle fiamme, limitando i danni a circa 50 metri quadrati di superficie. Sul posto anche la locale Polizia municipale.