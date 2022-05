03.05.2022 h 15:00 commenti

Incendio sulla 325, il fuoco ha distrutto una porzione di scarpata nei pressi di Vaiano

E' successo nel primo pomeriggio. Sul posto i vigili del fuoco di Montemurlo e di Prato e la polizia municipale della Val di Bisenzio. Traffico rallentato. In corso accertamenti per individuare le cause

Fiamme sul cantiere per la messa in sicurezza della scarpata che costeggia la strada regionale 325. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, martedì 3 maggio. Il rogo si è sviluppato nei pressi di Vaiano e ha interessato il materiale fibroso posizionato sul fondo della rete metallica di protezione allo scopo aiutare la rigenerazione del manto vegetale.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo a cui è stato dato supporto da un mezzo inviato dalla comando provinciale di Prato. Presente anche una pattuglia della polizia municipale della Val di Bisenzio per regolare la circolazione che ha subìto forti rallentamenti. L'area è stata circoscritta e isolata per consentire ai vigili del fuoco di operare in tutta sicurezza ed evitare rischi alla viabilità. Dopo lo spegnimento e le operazioni di bonifica, la situazione è tornata alla completa normalità. In corso accertamenti per risalire alle cause che hanno originato l'incendio.