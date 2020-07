20.07.2020 h 14:34 commenti

Incendio sul tetto del McDonald's di Bagnolo, evacuato il locale

Sul posto i vigili del fuoco con tre squadre e quattro mezzi. Non risultano feriti tra personale e clienti. Le fiamme sono partite dai motori dei condizionatori che si trovano sul tetto sotto una tettoia

Paura oggi, 20 luglio, per un principio d'incendio che ha riguardato la copertura del McDonald's di Bagnolo a Montemurlo. Per precauzione il locale è stato fatto evacuare. La prima chiamata ai vigili del fuoco è arrivata alle 13.12. Sul posto è prontamente intervenuta una squadra del distaccamento di Montemurlo con due mezzi a cui poi se sono aggiunte altre due dal comando provinciale di via Paronese a Prato con autoscala e autobotte. Le fiamme, circoscritte al tetto, sono state domate velocemente. Illesi i dipendenti e i clienti del locale presenti al momento dell'incendio e subito usciti fuori dalla struttura.