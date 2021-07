27.07.2021 h 10:23 commenti

Incendio su un compattatore per la raccolta di carta e cartone, intervento dei vigili del fuoco

E' successo stamani in via Bologna. Il conducente si è accorto di quanto stava accadendo e ha subito dato l'allarme. Sul posto anche i carabinieri

Un principio di incendio ha pesantemente danneggiato un compattatore pieno di carta e cartone. E' successo intorno alle 7.30 di oggi, martedì 27 luglio, in via Bologna, nei pressi di Coiano. Il conducente si è subito reso conto che dal retro del mezzo usciva fumo e si è fermato. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale di via Paronese e dalla sede distaccata di Montemurlo, oltre ad una pattuglia dei carabinieri. Il compattatore è stato svuotato; carta e cartone sono stati sparpagliati sulla strada in modo da agevolare le operazioni dei soccorritori. Il tempestivo intervento ha evitato che l'incendio si sviluppasse con le conseguenze facilmente immaginabili che ciò avrebbe provocato. In corso di accertamento le cause che hanno sprigionato il fuoco.



