E' arrivato sino ai confini dello storico parco delle Cascine di Tavola l'incendio sterpaglie scoppiato nella tarda mattinata di oggi, 12 lungo via Roma e via della Fattoria nei pressi di Castelnuovo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Prato e dei distaccamenti di Montemurlo e di Vaiano, supportati anche da un elicottero del nucleo di Arezzo. Poco dopo sono arrivati rinforzi anche dai comandi di Pistoia e di Firenze. Al lavoro per domare le fiamme anche 12 squadre volontari dell'anticendio regionale e della protezione civile. La situazione, data in miglioramento attorno alle 13, è nuovamente peggiorata a causa del vento che ha alimentato le fiamme con il rischio che si propagassero anche al polmone verde di origine medicea.Attorno alle 15 si sono concluse le operazioni di spegnimento, seguite da quelle di bonifica. Complessivamente sono andati in fumo 4 ettari di sterpaglie. Le fiamme sono state fermate prima che attaccassero la parte boscata del parco e hanno solo lambito la recinzione del complesso storico della Fattoria medicea. In generale non si registrano danni a nessun edificio o feriti.