Incendio sterpaglie lungo viale Leonardo da Vinci, scatta la chiusura della strettoia del Soccorso

Il provvedimento è stato preso la sicurezza degli automobilisti, visto che il fumo riduce notevolmente la visibilità, e per permettere ai mezzi dei vigili del fuoco di operare

E' stata chiusa in entrambi i sensi per oltre un’ora la strettoia del Soccorso lungo viale Leonardo da Vinci a causa di un incendio sterpaglie scoppiato attorno alle 18.30 di oggi, 1° agosto. Il traffico è stato deviato per motivi di sicurezza perchè il fumo invade la carreggiata riducendo notevolmente la visibilità. Sul posto hanno operato diverse squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme, in particolare, hanno aggredito la vegetazione che corre lungo corsia direzione Pistoia dall'incrocio con via del Purgatorio a quello con via Nenni. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione stradale fino a che la strada non è stata riaperta, poco dopo le 19.30. br/> Un altro incendio sterpaglie è in corso in un'oliveta in via Scaldagrillo ai confini tra Poggio a Caiano e Carmignano.



