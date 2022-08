10.08.2022 h 13:33 commenti

Incendio sterpaglie al Macrolotto Due, paura per la vicinanza di cisterne gpl

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i volontari dell'antincendio. Il vento complica le operazioni di spegnimento. Sul posto anche la Municipale. Sterpaglie in fiamme anche a Montemurlo

Minaccia anche cisterne di gas gpl delle aziende della zona e ha attaccato masserizie varie tra cui rifiuti tessili abbandonati abusivamente, l'incendio sterpaglie scoppiato nella tarda mattinata di oggi, 10 agosto, al Macrolotto Due, lungo via Chemnitz. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco di Prato e dei comandi vicini e i volontari dell'antincendio.Presente anche la polizia municipale di Prato per regolare il traffico e permettere le operazioni di spegnimento in sicurezza. Il vento complica l'operato dei soccorritori, preoccupati per la vicinanza delle cisterne gpl delle aziende vicine al rogo. Secondo quanto appreso sul posto, una sarebbe stata fatta spostare.Incendio sterpaglie anche a Montemurlo, nella zona tra via Parugiano di sopra e la via Berlinguer nei pressi della cassa d'espansione del Pontetorto. L'allarme al 115 è partito poco dopo le 10. Ad andare in fumo sono stati circa due ettari di canneto e vegetazione spontanea. Sul posto sono prontamente intervenute due squadre dei vigili del fuoco, tre della Vab Montemurlo e una del Csn. Vista la vicinanza delle fiamme con la via Berlinguer, sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia municipale di Montemurlo che ha regolato il traffico, istituendo un senso unico alternato. Le fiamme sono state spente e intorno alle ore 14 sono iniziate le operazioni di bonifica dell'area. È probabile che il fuoco possa essere partito dalla scarpata lungo la via Berlinguer. Le alte temperature e la vegetazione secca hanno fatto propagare velocemente l'incendio. La Vab Montemurlo, solo nelle ultime settimane, ha svolto una decina d'interventi lungo la via Berlinguer:«Ringrazio i vigili del fuoco, i volontari della Vab e delle altre associazioni impegnate nel servizio di sorveglianza contro gli incendi boschivi e nelle operazioni di spegnimento dei roghi. - dice il sindaco Simone Calamai - A Montemurlo abbiamo la fortuna di avere il distaccamento dei vigili del fuoco e la sala operativa della Vab, due importantissimi presidi per la sicurezza dell'ambiente e dei cittadini. Stiamo vivendo un'estate tra le più torride della storia e quindi raccomando a tutti la massima prudenza, adottando comportamenti rispettosi dell'ambiente e delle persone».