20.11.2019 h 10:14 commenti

Incendio prima dell'alba in una villetta a Sant'Ippolito di Vernio

L'abitazione era vuota quando si è sviluppato il rogo. Intervenuti i vigili del fuoco di Vaiano e di Prato. Le fiamme si sono sviluppate in una camera da letto al primo piano

Incendio, questa mattina 20 novembre prima dell'alba, in una villetta in via La Fortezza a Sant'Ippolito di Vernio. Per fortuna quando si sono alzate le fiamme non c'era nessuno in casa e non si registrano feriti. L'allarme è scattato alle 5.45, con il fuoco partito da una camera da letto che si trova al primo piano. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vaiano, con in appoggio una squadra e un'autobotte dal comando di via Paronese. Le fiamme sono state circoscritte e spente nel giro di poco, poi è iniziata l'opera di bonifica e messa in sicurezza. Ancora in corso di accertamento le cause che hanno provocato il rogo.