05.10.2023 h 10:46 commenti

Incendio prima dell'alba in un Pronto moda al Macrolotto, le fiamme domate dai vigili del fuoco

L'intervento dei soccorritori ha permesso di circoscrivere il rogo prima che potesse allargarsi alla struttura che non è stata danneggiata. Le cause sono in corso di accertamento da parte del personale del nucleo di polizia giudiziaria

Momenti di paura questa mattina 5 ottobre, poco dopo le 5, in via Gora del Pero al Macrolotto, per un incendio che è divampato all'interno di un Pronto moda gestito da cinesi. Immediato l'allarme alla centrale dei vigili del fuoco che ha inviato, dalla vicina caserma di via Paronese, due squadre, due autobotti, l'autoscala oltre a vari mezzi di supporto, coordinati dal funzionario di guardia ed dal comandante.

Le fiamme, per fortuna, sono state prontamente messe sotto controllo e la struttura non ha subito danni da comprometterne la staticità. Le cause sono in corso di accertamento da parte del personale del nucleo di polizia giudiziaria del comando.

Sul posto anche polizia di stato, polizia municipale e personale del 118, allertato in via precauzionale.