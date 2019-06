29.06.2019 h 18:06 commenti

Incendio nella zona dell'Interporto, al lavoro i vigili del fuoco di Prato e i volontari di Calenzano

Le fiamme hanno interessato un'area di circa 1.500 metri quadrati, in via Cellerese. Non si conoscono le cause del rogo che è stato domato quasi subito evitando che si estendesse ulteriormente

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, sabato 29 giugno, in via Cellerese, nella zona dell'Interporto. Le fiamme hanno interessato un'area di circa 1.500 metri quadrati e hanno distrutto vegetazione. L'allarme al centralino dei vigili del fuoco è arrivato intorno alle 15.30. Sul posto è intervenuta anche una squadra del distaccamento volontari di Calenzano. Il rogo è stato circoscritto in breve tempo evitando che si ampliasse ulteriormente provocando danni maggiori. L'intervento si è concluso in un paio d'ore. Da accertare le cause che hanno originato il fuoco.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus