30.07.2023 h 08:59 commenti

Incendio nella notte nella zona industriale di Poggio, distrutte due ditte

L’allarme ai numeri di emergenza è scoppiato attorno all’una. Dalle 5 di stamani è sotto controllo. Un forte odore acre si è diffuso in paese

Un vasto incendio è scoppiato questa notte, 30 luglio, nella zona industriale di via Lombarda tra Poggio a Caiano e Comeana. Due le attività avvolte dalle fiamme con una colonna di fumo ben visibile da lontano. Si tratta di una ditta di bomboniere (la Linea Fibac srl, che proprio ieri aveva chiuso per ferie) e di una ditta tessile, che attualmente sarebbe stata utilizzata come deposito per mascherine e altri dispositivi medici.L’allarme al 115 è partito attorno all’una. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco: dalla centrale di Prato, dal distaccamento di Montemurlo e da Firenze, oltre a 4 autobotti, di cui una proveniente da Pistoia. L’azione tempestiva ha permesso di fermare le fiamme evitando che attaccassero le ditte vicine. Non risultano feriti.L’incendio è sotto controllo dalle 5 di questa mattina. Nel corso del pomeriggio è proseguita l'opera dei vigili del fuoco. L'incendio è stato estinto ma rimangono ancora alcuni punti, all'interno del capannone, dove restano dei focolai a causa dell'elevata concentrazione di materiale in deposito. Le operazioni proseguiranno probabilmente anche per questa notte. In corso anche i primi accertamenti per ricercare le cause del rogo. Un forte odore acre si è diffuso in paese.