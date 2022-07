20.07.2022 h 09:29 commenti

Incendio nella notte a La Pietà, distrutte sei auto e danneggiato un negozio

L'allarme ai numeri di emergenza è scattato alle due di stanotte. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area

Torna l'incubo del piromane delle macchine, dopo il rogo di lunedì a Maliseti, questa notte 20 luglio poco dopo le 2 hanno preso fuoco sei macchine parcheggiate in via Balbo in zona Pietà, a dare l'allarme i residenti che hanno sentito odore di bruciato. Secondo una prima ricostruzione, anche sulla base del racconto di alcuni testimoni, nel cuore della notte si è sentito il rumore di un vetro infranto e poi una macchina ha preso fuoco, le fiamme si sono rapidamente propagate alle vetture vicine. Il calore ha frantumato i vetri del negozio di una parrucchiera e annerito le pareti del palazzo. "Sono stati momenti di grande paura - ha spiegato un residente - appena abbiamo sentito odore di bruciato abbiamo chiamato i vigili del fuoco. Nella strada avevo parcheggiato due macchine, una è danneggiata l'altra completamente distrutta. Forse avrei potuto salvarla, ma ho avuto paura di rimanere ustionato". L'incendio è stata avvistata in tutto il quartiere, in tanti spaventati si sono alzati per capire da dove arrivasse quel fumo denso.

