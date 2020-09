21.09.2020 h 08:46 commenti

Incendio nella ex casa cantoniera di via Firenze. Allarme per la presenza di numerose bombole del gas

Intervenuti i vigili del fuoco e la polizia nell'edificio recentemente occupato. Il consigliere Soldi: "Situazione preoccupante: se le fiamme raggiungevano le bombole poteva esplodere tutto"

Vigili del fuoco e polizia sono intervenuti stanotte, 21 settembre, nella ex casa cantoniera di via Firenze per spegnere un incendio che si era originato in una baracca che si trova nella area verde che circonda l'edificio, recentemente salita agli onori delle cronache a causa dell'occupazione abusiva da parte di sbandati. La polizia ha già effettuato un paio di sgomberi, arrestando anche uno spacciatore, e l'ingresso alla struttura è stato blindato ma, come testimoniato dai residenti, fino all'altra sera all'interno della casa si vedevano luci accese, segno che l'occupazione era sempre in atto. Quando sono arrivati i soccorsi, gli occupanti si erano già dileguati e all'interno della struttura non è stato trovato nessuno. Le fiamme hanno completamente distrutto la baracca.



Sul posto, stanotte, è intervenuto il consigliere comunale della Lega Leonardo Soldi, il primo a sollevare il problema, collegando l'occupazione dell'edificio anche al recente sgombero del parcheggio interrato di piazza San Marco.

"I vigili del fuoco - dice Soldi - hanno tolto dall’interno dell’immobile diverse bombole di gas, pare che altre siano ancora dentro, tenuto conto che l’edificio si sviluppa molto in altezza e che affaccia direttamente sui binari della ferrovia, è ragionevole presumere che se l’incendio fosse divampato anche all’interno dell’edificio quelle bombole sarebbero potute esplodere generando una deflagrazione tale da poter coinvolgere persino i treni in transito".

"Ho fatto appello al sindaco nei giorni scorsi affinché si interessasse subito del problema - prosegue il consigliere leghista -, magari l’ha fatto, ma ad oggi ho visto solo il questore agire concretamente sul problema, tenuto conto dei rischi connessi a questa occupazione non possiamo attendere un giorno in più: dobbiamo avere la certezza assoluta che in quell’edificio non ci viva più nessuno".