25.03.2019 h 21:12 commenti

Incendio nell'asilo nido Arcobaleno, sul posto i vigili del fuoco

L'allarme è scattato stasera attorno alle 20.30 in via del Purgatorio. Forte l'odore di plastica bruciata percepito in zona. Domani e fino a nuova comunicazione la scuola resterà chiusa.

Un incendio è scoppiato all'interno dell'asilo nido Arcobaleno accanto all'istituto Collodi in via del Purgatorio. Le fiamme si sono alzate questa sera, 25 marzo, attorno alle 20.30. Sono stati i residenti del palazzo che si trova di fronte alla scuola i primi a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti due mezzi e l'autoscala dei vigili del fuoco di Prato. Sul posto anche la polizia municipale e il vicesindaco Simone Faggi che ha voluto fare un primo sopralluogo.

Le fiamme sono divampate all'interno della scuola per cause ancora da accertare. Forte l'odore di plastica percepito nella zona d Soccorso. Si tratta probabilmente degli arredi e dei giochi da bambini. Ovviamente la scuola è al momento inagibile. Domani e fino a nuova comunicazione resterà chiusa per permettere la bonifica e gli accertamenti del caso. 55 i bambini fino a tre anni di età che frequentano l'asilo e che domani resteranno a casa. I soccorritori hanno impiegato circa un'ora per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area,





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus