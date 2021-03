Momenti di paura stamani, 5 marzo, in un grosso condominio di via Filzi all'angolo con via Pellico, per un incendio che ha interessato l'area dei garage nel sottosuolo del palazzo. Un denso fumo nero si è alzato, visibile anche da lontano, invadendo gli appartamentii soprastanti, che sono stati evacuati dai vigili del fuoco. Molti condomini sono scesi in strada da soli non appena hanno visto il fumo. Nel garage, di proprietà di un condomino, è andato a fuoco un'auto. Non è chiaro se sia la causa o la conseguenza dell'incendio.Il 118 ha inviato alcune ambulanze e i soccorritori si sono occupati di alcuni dei residenti che avevano inalato il fumo e accusavano segni di intossicazione.Tra questi anche una giovane coppia con la loro bambina di 14 mesi che sono stati portati in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni sembrano buone.Altre dieci persone sono state medicate sul posto dall'ambulanza inviata sul posto dal 118. Tra loro una signora anziana che abita al quinto piano, scesa in strada immediatamente scendedno le scale già invase dal fumo in un modo particolare: "Le ho fatte con il sedere. Non si vedeva niente. Cinque piani, scalino per scalino con il sedere. Sono stata brava soprattutto se penso che pochi mesi fa sono stata operata di un aneurisma".I primi a soccorrere gli intossicati e in particolare la famigliola cinese intossicata, sono stati i dipendenti di Etrusca Medica che ha i suoi ambulatori nelle immediate vicinanze Si tratta in particolare di un infermiere, Antonio Cammaro, dell'addetta al front office Valentina Rovi e del mediatore culturale cinese Hu che presta servizio anche alla pubblica assistenza per il 118.La polizia municipale ha chiuso il tratto della strada per consentire i soccorsi. Sul posto anche la polizia e la protezione civile. Al momento infatti, tutta la palazzina è inagibile. Finchè non saranno spariti completamente i fumi, i condomini non potranno tornare nelle loro abitazioni.