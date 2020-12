21.12.2020 h 08:36 commenti

Incendio nel garage di un condominio, momenti di paura in viale Galilei

Le fiamme si sono sviluppate da alcuni materiali che era ammassati in una delle rimesse interrate. I vigili del fuoco intervenuti con squadre sia dal comando di Prato sia dal distaccamento di Montemurlo

Momenti di paura ieri sera, domenica 20 dicembre, intorno alle 20.30 per un incendio in un condominio in viale Galilei. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, provenienti sia dal comando di via Paronese sia dal distaccamento di Montemurlo.

Ad andare a fuoco sono stati alcuni materiali accatastati all’interno di un’autorimessa interrata, il che ha reso l’intervento particolarmente difficoltoso. Vista la presenza di molti appartamenti nel palazzo, è stata fatta intervenire in via precauzionale anche l'ambulanza del 118. Per fortuna, però, nessuno dei residenti ha avuto bisogno delle cure mediche. I vigili del fuoco sono poi riusciti a circoscrivere le fiamme e a domare l'incendio senza che questo si propagasse al resto dell'edificio.