05.01.2019 h 10:40 commenti

Incendio nel garage di un condominio al Soccorso, paura per i residenti

Le fiamme sono divampate intorno a mezzanotte e mezzo e sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Danni anche alle parti condominiali del palazzo

Paura stanotte, 5 gennaio, in un condominio di via Milano al Soccorso per l'incendio di un garage che ha procurato danni anche alle parti condominiali del palazzo. E' successo poco prima di mezzanotte e mezzo e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a circoscrivere le fiamme e poi a domarle. Per fortuna non si lamentano feriti e nessuno dei residenti del palazzo ha avuto conseguenze, a parte un comprensibile spavento. I vigili del fuoco hanno poi bonificato il box da cui è scaturito l'incendio e messa in sicurezza la zona. Il garage è stato dichiarato inagibile. In corso di accertamento le cause del rogo.