14.10.2021 h 15:58 commenti

Incendio nel deposito di un'azienda: intossicati il titolare e un dipendente

E' successo nel primo pomeriggio in via Sambo a Maliseti. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme divampate in un box adibito a deposito

Due persone sono rimaste intossicate, per fortuna non in maniera grave, nell'incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, 14 ottobre, in via Sambo a Maliseti. I due sono il titolare e un dipendente dell'azienda interessata dalle fiamme, rispettivamente di 45 e 20 anni: sono stati portati in ospedale in codice giallo dalle ambulanze della Pubblica Assistenza e della Misericordia. Sul posto i vigili del fuoco che sono riusciti a circoscrivere e spegnere l'incendio prima che potesse propagarsi ulteriormente.

Secondo quanto emerso, le fiamme si sono sviluppate all'interno di un box adibito a deposito, posto all'esterno di un'attività industriale.