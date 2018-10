23.10.2018 h 15:43 commenti

Incendio nel Comune di Poggio: scatta l'evacuazione generale. Ma è solo un'esercitazione

Sia i membri del personale che i presenti in Municipio in quel momento, sono stati guidati verso l’uscita attraverso gli appositi percorsi

Questa mattina, martedì 23 ottobre, è scattato l’allarme in Comune a Poggio a Caiano per testare il piano di evacuazione per l’emergenza incendio. Sia i membri del personale che i presenti in Municipio in quel momento, sono stati guidati verso l’uscita attraverso gli appositi percorsi e si sono ritrovati nel punto stabilito dal piano di evacuazione, in piazza Santissimo Rosario.

L’esercitazione ha consentito di accertare che le vie di fuga sono adeguate per raggiungere il prima possibile un luogo sicuro e di informare correttamente il personale in merito alle procedure da seguire in caso di emergenza. “Non tutte le emergenze possono essere prevenute ma è fondamentale che siano prese tutte le precauzioni necessarie per agire nel modo giusto – dichiara il sindaco Francesco Puggelli – la simulazione di evacuazione in caso di incendio coinvolge il personale non solo per ragioni di sicurezza sul luogo di lavoro ma anche perché, con un’adeguata informazione, è possibile fare da guida ai cittadini che potrebbero trovarsi in Comune al momento di un’emergenza”.