10.03.2022 h 14:41 commenti

Incendio nel complesso di San Domenico, le indagini hanno escluso l'azione dolosa

I rilievi dei vigili del fuoco non avrebbero trovato tracce di inneschi. Il rogo è divampato la sera dello scorso 2 marzo nella parte una volta occupata dalla palestra Etruria. Danneggiata un'opera d'arte custodita nel museo

Hanno escluso il dolo le indagini sull'incendio che la sera del 2 marzo si è sviluppato nell'antico complesso di San Domenico e che ha danneggiato una delle opere d'arte custodita nel museo. Le fiamme hanno interessato una parte del primo piano che un tempo ospitava la palestra Etruria e che adesso è parte integrante di San Domenico. Stando ai rilievi dei vigili del fuoco, già depositati in procura, non sarebbero emersi, a differenza di quanto sostenuto subito dopo il rogo, elementi tali da ricondurre quanto accaduto ad un'azione dolosa. In particolare, si era parlato di una molotov come innesco dell'incendio ma la circostanza è stata esclusa. L'incendio sarebbe scaturito dal fuoco acceso da qualcuno che potrebbe aver cercato riparo in quella zona appartata del complesso storico.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus