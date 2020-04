15.04.2020 h 18:46 commenti

Incendio nel cantiere per la demolizione dell'ex fabbrica Caverni

Probabilmente le fiamme si sono sviluppate dalla cabina elettrica posta sul retro e da lì hanno raggiunto un cumulo di legna. Non ci sono feriti

Una densa nube di fumo nero si è alzata, nel pomeriggio di oggi 15 aprile, dal cantiere nell'area dell'ex fabbrica Caverni in via Niccoli, dove è in corso la demolizione. L'allarme è scattato verso le 18, quando i residenti dei palazzi che si affacciano sul cantiere hanno visto alzarsi le fiamme.Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco e una pattaglia della Municipale. Fortunatamente non sono state coinvolte persone e non si lamentano feriti. Probabilmente l'incendio è partito dalla cabina elettrica posta sul retro dell'ex fabbrica, le fiamme poi hanno interessato un cumulo di materiale in legno che era accatastato vicino.